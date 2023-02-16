Сегодня в Липецке: диктант по ЖКХ, орган и день спонтанного проявления доброты

Если сегодня на улице на вас набросится незнакомец с объятиями, не спешите думать о дурном.

На улице похолодает

До февральских морозов нам ещё далеко, но столбик термометра потихоньку опускается вниз. Сегодня будет до 5-7 градусов мороза. Обещают небольшой снег.







14 улиц без воды

С 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ без холодной воды останутся жители домов №№ , 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61 по улице Доватора; №№ 63, 63а по улице Крылова; №№ 1а, 1б, 2, 2в, 4а, 4б, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а по Папина, №№ 20, 22а по проспекту Победы; №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б по улице Юных Натуралистов, а также жильцы частного сектора на улицах 20-го Партсъезда, Арктической, Биологической, Дарвина, Доватора, Красной, Крылова, Маяковского, Мирной, Союзной, Урожайной.







Отключения света

Не обойдётся и без отключений электричества. С 9:00 до 17:00 временно прекратят подачу электроэнергии в дома №№ 229б, 229г по улице Баумана; домах №№ 8, 9а, 10, 12 на Механизаторов; №№ 6а, 8а, 16, 16а, 20, 20а на Московской, а также № 446 в садоводчестве «Сокол-1».







С 09:00 до 16:00 обесточат проезд Ильича, улицы Партизанскую, Социалистическую, Цимлянскую, Целинную.

Пробки

С раннего утра на некоторых улицах уже собираются заторы. В группе особого риска центральные магистрали – проспект Победы, улицы Московская, Гагарина, Неделина. Всё это чревато опозданием на работу. Чтобы его не допустить перед выездом лучше загляните в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, которые помогут выбрать оптимальный маршрут.

Самый добрый день

Вы знаете какой сегодня день? 17 февраля в мире отмечают день спонтанного проявления доброты. Это когда делаешь полезное дело, и как в мультике отвечаешь: «За что? Просто так!».

По этому случаю сегодня в Быхановом саду (ул. Гагарина) пройдёт необычная акция. Активисты Городского молодежного центра и Совета лидеров Липецкой области подарят жителям города свои объятия и небольшие открытки, сделанные собственными руками. За просто так!

«Карнавал животных» и орган вместе с хором

Липецкий дом музыки (ул. Осипенко,18) сегодня порадует аж двумя концертами. Самый необычный из них называется «Карнавал животных» и начнётся в 12:00.

Приглашают в основном юного зрителя, но интересно будет и взрослым – погрузится в мир органной музыки. Прозвучит зоологическая фантазия Камиля Сен-Санса «Карнавал животных» в исполнении выпускницы Московской Государственной Консерватории им. П. И. Чайковского Юлии Иконниковой. Это очень известная мастерица игры на органе, у ней есть даже выпущенные отдельные компакт-диски.







А в 19:00 в Доме музыки состоится концерт «Хор + орган». Юлия Иконникова выступит уже для взрослых с Липецким камерным хором под управлением заслуженного артиста России Игоря Цилина. В программе: John Rutter «Gloria», А. Гречанинов «Missa Festiva», op.154, сочинения для органа

Беруши для зрителей

В Липецком академическом театре драмы сегодня в 19:00 вновь покажут инклюзивный спектакль «Тишина». Подробнее о нём мы рассказывали вчера. Артисты на сцене общаются при помощи жестов, зрителей словно погружают в мир, в котором живут слабослышащие люди, для полного эффекта выдают беруши.







Фортепиано на закате

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская,28) приглашают завершить непростой рабочий день проектом «Музыка на закате». В 19:01 для всех желающих сыграет липецкие музыканты Татьяна Золотых (фортепиано) и Ульяна Цепелева (флейта). Вход на концерт – оплата по сердцу.

Диктант по ЖКХ

В Липецке чуть ли не каждый второй считает себя специалистом по жилищно-коммунальному хозяйству. Жизнь обязывает! А вы пробовали проверить свои знания? Как раз с этой целью в России в online-формате проходит «Диктант ЖКХ» - тест, на котором все желающие могут ответить на 30 вопросов за полчаса. Приславшим не менее 25 правильных ответов направят электронный сертификат о том, что он действительно разбирается в вопросе. Один участник может пройти тестирование неограниченное количество раз. Сделать это можно на сайте https://life.er.ru.







1 марта 2023 года в России пройдёт такой же диктант в очном формате.

Кинопремьеры

Четверг – традиционный день кинопремьер, поэтому мы выбрали наиболее интересные. На наш взгляд.

«Праведник». Россия, 2023. Военная драма. Режиссёр Сергей Урсуляк

Военная драма по реальным событиям о спасении евреев в годы Великой Отечественной войны. 1942 год. Офицер Красной Армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев – стариков, женщин и детей, чудом избежавших неминуемой жестокой расправы. Истощенным, измученным голодом и страхом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти по лесным тропам сотни километров, чтобы вновь обрести надежду на спасение и веру в будущее.

В ролях: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Фёдор Добронравов.

«Винни Пух: кровь и мёд». США, 2022. Ужасы. Режиссёр Рис Фрейк-Уотерфилд

Хоррор о нападении обезумевшего Винни-Пуха на компанию отдыхающих. Компания девушек приезжает на выходные в лесной домик, но вместо отдыха им придется противостоять злобным монстрам — из-за предательства Кристофера Робина Винни Пух с Пятачком слетают с катушек и становятся кровожадными маньяками.

В ролях: Наташа Тосини, Мария Тейлор, Эмер Дойг-Торн.

«Снежная королева: разморозка». Россия, 2022. Мультфильм. Режиссёр Алексей Цицилин

Продолжение зимней истории о приключениях Кая, Герды и юной волшебницы Айлы. Волшебные миры ждет разморозка! Озорная и смелая волшебница Айла, дочь Снежной Королевы, случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Упс! Теперь чтобы спасти все миры от вечной зимы, Айла должна отправиться на поиски Кая и Герды, собрать команду верных друзей и научиться владеть своей магией. Вместе им предстоит захватывающее приключение, ведь настоящая дружба способна растопить любой лёд.

Роли озвучивали: Полина ВойченкоМария Шустрова, Юрий Романов.

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