Будущее за цифровым образованием. Нужно бежать со всех ног.

Почему детей отдают в КиберШколу?

Экономическое развитие зависит от инвестиций. Странам для развития промышленности и роста экономики нужны дороги, порты, железные дороги, электрические и волоконно-оптические сети и прочие виды инфраструктур. Инвестиции в них имеют решающее значение.

Но самый важный вид инвестиций — это инвестиции в людей и особенно в детей, об этом пойдет речь в этой статье.





KIBERone помогает родителям реализовать мечты ребенка

Фото: KIBERone

KIBERone — один из крупнейших международных проектов в сфере цифрового образования детей от 6 до 14 лет. Здесь ребенок может изучить самые трендовые направления в сфере цифровых технологий и получить знания, умения и навыки, которые пригодятся ему в жизни.

Мир меняется, и, возможно, уже завтра люди будут жить рядом с роботами-андроидами, не отличимыми от людей. Еще есть время и возможность научить ребенка понимать и писать код, на основе которого работает искусственный интеллект.

Как научить ребенка жить и ориентироваться в мире диджитал, решает крупнейший международный проект для нового IT-поколения KIBERone.

Гениальный Льюис Кэрролл в своем волшебном произведении «Алиса в Стране чудес» писал: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее»!

Сегодня уже каждый осознанный родитель понимает, что его ребенку нужно цифровое образование, но в школах его пока нет. Тем не менее решение есть.

«Жаль, что не в каждом городе есть возможность обучать детей программированию, а это самое современное детское образование. Нужно помнить, что базовые знания в программировании и умение писать «код» всегда будет конкурентным преимуществом ребенка перед сотнями других претендентов на учебу в престижном ВУЗе или на должность в современной компании» - говорит директор одной из крупнейших Международных КиберШкол KIBERone Ольга Апалькова.

Задача КиберШколы — предоставить нашим резидентам все самое передовое и востребованное в сфере технологий, программы пишут разработчики, которые прямо сейчас меняют мир и нашу с вами реальность, создают искусственный интеллект и мобильные приложения, которые делают жизнь удобнее.

ЛИПЕЦК и ЕЛЕЦ

На сегодняшний день филиалы KIBERone располагаются более чем в 300 городах и в 25 странах мира, в их числе(классы в разных районах города).





Обучение проводят практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми

Фото: KIBERone

«Работая над углублением и расширением образовательных программ, команда управленцев штаб-квартиры KIBERone решила направить свое внимание не только в Силиконовую Долину Америки, но и в сторону топовых Азиатских государств, система образования которых считается эталонной, но не за счет отсутствия контроля и тотальной свободы, а за счет математического и структурированного подхода к учебе и к жизни в целом».

Сегодня в школах передовых азиатских городов, таких, например, как Токио и Сингапур, все чаще можно услышать термин «вычислительное мышление».

Так что же это такое?

Вычислительное мышление — это мощный инструмент для решения задач и понимания мира. Оно лежит в основе программирования, благодаря ему ученые решают задачи в области информатики, но его же можно использовать и для решения повседневных проблем.

Можно выделить несколько основных составляющих такого мышления: декомпозиция, обобщение, алгоритмическое мышление, абстрагирование, оценка промежуточных результатов.

В КиберШколе будущего KIBERone мы считаем необходимым использовать задачи такого рода — это позволяет привить детям инженерные навыки через игровой образовательный процесс. Также дети начинают мыслить и смотреть на все проблемы и задачи через призму «вычислительного мышления».

Принципиальное отличие КиберШколы от компьютерных курсов — длинный полный цикл обучения, а не короткие курсы, после которых сложно воспроизвести материал.

Нам важно «вести» резидента до результата и видеть его прогресс за несколько лет.

Например, в этом году мы внедрили несколько новых модулей совместно с партнерами. Это известнейшие гиганты в сфере IT — Autodesk (авторы программ 3ds Max, ArchiCAD) и всеми любимый Snapchat, создание смешных масок для фото.

Фармацевтика, строительство, медицина, промышленность — все эти сферы сейчас испытывают кадровый голод.

Но есть важный нюанс — нужны специалисты отнюдь не из «старой» школы. Рынку нужны «новые герои», которые выросли на «цифре» и готовы встроиться в ряды мультифункциональных специалистов.





В каждом филиале KIBERone будут проводить бесплатное пробное занятие

Фото: KIBERone

Подарите своему ребенку возможность достойно встретиться с будущим, которое уже наступило!

Бесплатные пробные занятия проходят каждую неделю.

KIBERone — программируем на успех!

Заявку на пробное занятие можно оставить на сайте kiber-one.com или по

телефону +7 (995) 102-44-40 .

Список доступных локаций для поступления:

- площадь Плеханова 3, БЦ «ЕВРОПОРТ», офис 501;

- ул. Е. Замятина, 4;

- ул. Стаханова, 69;

- г. Елец, ул. Радиотехническая, 5, офис 229.

Также открыта новая локация в Липецке!

- ул. Советская, д.35, офис 207.

KIBERone щедро делится IT-знаниями с резидентами и помогает понять, что им действительно интересно в Цифровом мире.

Дайте возможность детям отвлечься от гаджетов и получить образование, которым можно гордиться!





ИП Омельченко Богдан Александрович

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