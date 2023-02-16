Мясоперерабатывающий комбинат «Кузминки» прошел сертификацию производства FSSC 22000

Мясоперерабатывающий комбинат «Кузминки» получил сертификат на соответствие новой международной системе качества FSSC 22000 в области безопасности пищевых продуктов.

Компания ООО «Кузминки» успешно прошла сертификационный аудит FSSC 22000. Сертификацию проводил международный орган по сертификации системы менеджмента QSCert. По результатам аудита был выдан сертификат соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента безопасности пищевой продукции ООО «Кузминки» соответствуют требованиям международного стандарта FSSC 22000.

Сертификат качества Food Safety System Certification 22000 новой 5.1 версии подтверждает внедрение на предприятии системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) наивысшего уровня.

Документ дает покупателям гарантию того, что они приобретают высококачественный и натуральный продукт, который полностью соответствует современным требованиям российского законодательства и международных стандартов. Сертификация распространяется на производство колбасных изделий различного вида, мясных деликатесов, мясных полуфабрикатов, мясосодержащих и субпродуктов, вареников.

Внедрение схемы сертификации помогает снизить количество брака, повышает безопасность продуктов питания, позволяет поставлять продукцию в торговые сети и на международный рынок.

«Постоянное совершенствование производственных процессов, привлечение международных экспертов аудиторов, беспрерывное обучение сотрудников – всё это ради того, чтобы каждый день радовать покупателей вкусными и качественными продуктами мясопереработки» - отметил исполнительный директор компании ООО «Кузминки» Солоденко Сергей Григорьевич.

Новый сертификат FSSC 22000 действителен до 19 декабря 2025 года.

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