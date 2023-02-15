В России
сегодня, 16:10
ФСБ задержала причастного к диверсиям на железной дороге в Подмосковье
Мужчина был завербован СБУ при участии спецслужб Польши и Латвии.
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали выходца с Украины, которого подозревают в ряде диверсий на Московской железной дороге по заданию СБУ, - говорится в сообщении ФСБ.
По данным спецслужбы, находясь в столичном регионе, мужчина "по команде куратора из СБУ, в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги".
Мужчина был завербован СБУ при участии спецслужб Польши и Латвии.
Диверсант был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши в г. Быдгощ при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в РФ проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвийской Республики. В конце ноября прошлого года для осуществления террористической деятельности под видом беженца он был направлен из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства, - отмечается в сообщении спецслужб.
Уточняется, что у диверсанта изъяли средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписку с сотрудником СБУ.
В рамках возбужденного уголовного дела по ст. 281 ("Диверсия") УК РФ проверяется причастность задержанного к совершению иных преступлений.
По данным спецслужбы, находясь в столичном регионе, мужчина "по команде куратора из СБУ, в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги".
Мужчина был завербован СБУ при участии спецслужб Польши и Латвии.
Диверсант был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши в г. Быдгощ при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в РФ проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвийской Республики. В конце ноября прошлого года для осуществления террористической деятельности под видом беженца он был направлен из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства, - отмечается в сообщении спецслужб.
Уточняется, что у диверсанта изъяли средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписку с сотрудником СБУ.
В рамках возбужденного уголовного дела по ст. 281 ("Диверсия") УК РФ проверяется причастность задержанного к совершению иных преступлений.
Николай