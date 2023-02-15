В России

сегодня, 16:10

ФСБ задержала причастного к диверсиям на железной дороге в Подмосковье

1 2355
#диверсия #ФСБ
2

Мужчина был завербован СБУ при участии спецслужб Польши и Латвии.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали выходца с Украины, которого подозревают в ряде диверсий на Московской железной дороге по заданию СБУ, - говорится в сообщении ФСБ.

По данным спецслужбы, находясь в столичном регионе, мужчина "по команде куратора из СБУ, в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги".

Мужчина был завербован СБУ при участии спецслужб Польши и Латвии.

Диверсант был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши в г. Быдгощ при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в РФ проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвийской Республики. В конце ноября прошлого года для осуществления террористической деятельности под видом беженца он был направлен из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства, - отмечается в сообщении спецслужб.

Уточняется, что у диверсанта изъяли средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчеты, а также переписку с сотрудником СБУ.

В рамках возбужденного уголовного дела по ст. 281 ("Диверсия") УК РФ проверяется причастность задержанного к совершению иных преступлений.
1 2355
#диверсия #ФСБ
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Николай

31 минуту назад
Ввести смертную казнь. 95% процентов подумают.
ответить

Еще в рубрике

В РФ начались испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом
#испытания #конвертоплан
В РФ начались испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом

сегодня, 14:47

В России
Американская компания Viatris прекратила поставки «Виагры» в РФ
#Виагра #препараты
Американская компания Viatris прекратила поставки «Виагры» в РФ

сегодня, 13:58

В России
В Кремле не будут аккредитовывать представителей СМИ из недружественных стран на послание президента...
#послание президента #аккредитация
В Кремле не будут аккредитовывать представителей СМИ из недружественных стран на послание президента...

сегодня, 13:00

В России
В РФ предлагают запустить ипотеку на новостройки для всех граждан под 5%
#ипотека #новостройки
В РФ предлагают запустить ипотеку на новостройки для всех граждан под 5%

сегодня, 12:10

В России
Платные дороги станут бесплатными для школьных автобусов
#платные дороги #школьные автобусы
Платные дороги станут бесплатными для школьных автобусов

сегодня, 11:31

В России
РБК сообщает о проблемах со стоматологическими препаратами в клиниках
#стоматология #препараты
РБК сообщает о проблемах со стоматологическими препаратами в клиниках

сегодня, 10:41

В России