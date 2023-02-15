Общество

47 минут назад

В Липецкой области выявили 17 санитарных нарушений при производстве и реализации мясной продукции

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#торговля #Роспотребнадзор
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В Липецкой области выявили 17 санитарных нарушений при производстве и реализации мясной продукции

Тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в пробах мяса и мясных продуктах не нашли.

В прошлом году Управление Роспотребнадзора по Липецкой области провело 42 проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере производства, транспортировки, хранения и реализации мясной продукции.

«По результатам лабораторных исследований 0,3% проб мясной продукции не соответствовали требованиям техрегламента Таможенного союза. Наиболее часто мясная продукция не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям — 0,2% неудовлетворительных проб и по физико-химическим показателям, включая показатели идентификации (видовой состав, массовая доля влаги, органолептические показатели и другие) – 0,6%. По санитарно-химическим показателям все исследованные пробы прошли проверку. Проб с превышением нормативов по содержанию загрязнителей химической природы (соли тяжелых металлов, бензапирен, пестициды) не зарегистрировано. ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в пробах мяса и мясных продуктах не обнаружено», - отметили в Роспотребнадзоре.

Были выявлены такие санитарные нарушения, как нарушения условий хранения, отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность, нарушение правил товарного соседства при хранении и реализации, нарушение режима санитарной обработки торгового инвентаря, не соблюдение правил личной гигиены.

Забраковано три партии некачественной мясной продукции объемом 6 килограммов. За нарушения санитарного законодательства вынесено 17 постановлений о назначении штрафов на 190 тысяч рублей.

Липчанам советуют покупать мясо в установленных местах торговли, обращать внимание на условия реализации (температурный режим), срок годности и содержание информации на этикетке (состав продукта, дата изготовления, условия хранения, срок годности, условия хранения после вскрытия упаковки, пищевую ценность). При необходимости следует требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.
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#торговля #Роспотребнадзор
3

Комментарии (6)

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Koммунист

3 минуты назад
Либерал, нам в обкомовскую столовую колбасу и сыр везут из-за границы. Санкционку
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А остальные откупились

6 минут назад
забыли написать внимательнее впредь
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Знаем ваши проверки

17 минут назад
Вех животных ветеринары прокалывают. Вот вам и антибиотики. Дают животным корма с пестицидами и гмо, например, кукурузу. . Вот вам и пестициды в мясе. А еще про гормоны роста слыхали? А в колбасу добавляют консерванты, красители и улучшители вкуса. Поэтому я и вегетарианка
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Либерал

19 минут назад
Опять кошмарят бизнес!
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Фокс

27 минут назад
На днях жена водила меня в колбасный цех - колбасу больше не ем. Завтра хочет сводить на ликёро-водочный - я не пойду
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