В Липецкой области выявили 17 санитарных нарушений при производстве и реализации мясной продукции

Тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в пробах мяса и мясных продуктах не нашли.

В прошлом году Управление Роспотребнадзора по Липецкой области провело 42 проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере производства, транспортировки, хранения и реализации мясной продукции.



«По результатам лабораторных исследований 0,3% проб мясной продукции не соответствовали требованиям техрегламента Таможенного союза. Наиболее часто мясная продукция не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям — 0,2% неудовлетворительных проб и по физико-химическим показателям, включая показатели идентификации (видовой состав, массовая доля влаги, органолептические показатели и другие) – 0,6%. По санитарно-химическим показателям все исследованные пробы прошли проверку. Проб с превышением нормативов по содержанию загрязнителей химической природы (соли тяжелых металлов, бензапирен, пестициды) не зарегистрировано. ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в пробах мяса и мясных продуктах не обнаружено», - отметили в Роспотребнадзоре.



Были выявлены такие санитарные нарушения, как нарушения условий хранения, отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность, нарушение правил товарного соседства при хранении и реализации, нарушение режима санитарной обработки торгового инвентаря, не соблюдение правил личной гигиены.



Забраковано три партии некачественной мясной продукции объемом 6 килограммов. За нарушения санитарного законодательства вынесено 17 постановлений о назначении штрафов на 190 тысяч рублей.



Липчанам советуют покупать мясо в установленных местах торговли, обращать внимание на условия реализации (температурный режим), срок годности и содержание информации на этикетке (состав продукта, дата изготовления, условия хранения, срок годности, условия хранения после вскрытия упаковки, пищевую ценность). При необходимости следует требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.