Погода в Липецке

21 минуту назад

Завтра в Липецкой области небольшой снег и до -8

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#снег
Завтра в Липецкой области небольшой снег и до -8

16 и 17 февраля Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления – ожидаются незначительные осадки. 

18 февраля днем с приближением теплого атмосферного фронта прогнозируется снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 февраля в Липецкой области облачно, небольшой снег. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от -8 до -13 градусов, днем – от -3 до -8 градусов. 

В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью будет от -9 до -11 градусов, днем она составит от -5 до -7 градусов.

День 16 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 28 градусов мороза. 

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#снег

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