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Повалил на пол, схватил за шею, угрожал ножом: рецидивиста подозревают в нападении на продавца магазина

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#разбой
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Повалил на пол, схватил за шею, угрожал ножом: рецидивиста подозревают в нападении на продавца магазина

Подозреваемый арестован на два месяца.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, прокурор Краснинского района Эльдар Аманов поддержал в суде ходатайство следствия об аресте подозреваемого в разбое, имевшего неснятые и непогашенные судимости за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

По версии следствия, в минувшую субботу, 11 февраля около 19:00 48-летний уроженец Москвы зашёл в продуктовый магазин в селе Верхнедрезгалово Краснинского района, подбежал к находящемуся за прилавком продавцу, повалил женщину на пол и со словами «Убью, с*» схватил её двумя руками за шею, после чего потребовал передать ему имеющиеся в магазине деньги.

Продавец испугалась и отдала деньги — 1950 рублей. После этого подозреваемый взял нож с холодильной витрины и продолжил высказывать угрозы в адрес женщины. Но потом он бросил нож и скрылся с похищенными деньгами.

Действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой с применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия». На время следствия подозреваемый заключен под стражу на 2 месяца.
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#разбой
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