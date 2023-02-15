24 минуты назад
В ВОЗ опровергли информацию о приостановке исследований происхождения коронавируса
Согласно первому расследованию, проведенному ВОЗ в 2021 году, COVID-19 возник в результате распространения вируса среди животных.
Ранее международный научный журнал "Природа" сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила приостановить расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса.
"Статья в "Природа" неточна и вводит в заблуждение, поэтому мы попросили исправить или разъяснить… Мы всегда и последовательно заявляли, что для продвижения знаний нам нужны были и все еще нужны исследования - и для этого нам нужен доступ из Китая, данные, и нам нужно, чтобы они проводили эти исследования прозрачным образом. Мы продолжали и продолжаем просить об этом", - заявил пресс-секретарь ВОЗ Тарик Жазаревич.
По его словам, с того момента, как команда ВОЗ вернулась из города Ухань в начале 2021 года, организация неоднократно и публично заявляла, что происхождение нуждается в расследовании, и Китай должен предоставить доступ и информацию, чтобы это произошло.
"Если этого не произойдет, усилия по пониманию происхождения останется скорее загнанным в тупик", - уточнил он.
Ранее комиссия по коронавирусу журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19. В связи с обнародованием доклада Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.
В совместном отчете Всемирной организации здравоохранения и Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухань, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Однако специалисты не пришли к окончательному выводу о том, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань". Высказывались и предположения о его лабораторном происхождении.
Расследование происхождения COVID-19 начала контролируемая республиканцами Палата представителей Конгресса США, которая запросила информацию у американской администрации. Проверяется, в частности, версия об утечке вируса из китайской лаборатории.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
В 2021 году гендиректор ВОЗ сообщил об учреждении Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO), в состав которой вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, Китая, Индии и других.
ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.