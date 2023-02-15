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В РФ начались испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом

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#испытания #конвертоплан

На испытаниях отработают систему автоматического управления и возможности взлета и посадки в автономном режиме.

В пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ рассказали, что на площадке Технопарка ЦАГИ начались стендовые испытания первого беспилотного конвертоплана с умным крылом, - передает РИА Новости.

"Стартовали стендовые испытания проекта "Vезделет", опытной машины, способной перевозить до 50 килограммов грузов. <…> В ходе программы испытаний мы отработаем систему автоматического управления и возможность взлета и посадки в автономном режиме", — заявил гендиректор компании-производителя "М-Индастриз" Михаил Липатов.

По его словам, опытный образец предполагается создать к лету, а на осень намечены летные испытания.

Беспилотный конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой обладает повышенным уровнем безопасности за счет изменяемой геометрии крыла и оснащен автопилотом, - отметили в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ. Он сможет развивать скорость свыше 100 километров в час и перевозить до 50 килограммов грузов. Время в воздухе при полной загрузке — не менее полутора часов, максимальная высота полета — четыре тысячи метров. По замыслу конструкторов, конвертоплан оснастят двумя крыльями и восемью электрическими движителями, средний срок эксплуатации которых выше, чем бензиновых моторов.

Конвертопланы — это особый класс авиационной техники, представляющей собой гибрид беспилотного самолета и вертолета. Он может взлетать и садиться вертикально, как вертолет, а самолетный режим дает возможность перевозить грузы на большей скорости и на большее расстояние, чем традиционная вертолетная техника.
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#испытания #конвертоплан

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