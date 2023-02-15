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В Кремле не будут аккредитовывать представителей СМИ из недружественных стран на послание президента РФ

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#послание президента #аккредитация

Попасть на мероприятие очно смогут только представители зарубежной прессы из дружественных государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что журналистам иностранных СМИ из недружественных стран не дадут аккредитацию на послание президента России Владимир Путина Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля, - передает РИА Новости.

"Туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать", — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, они смогут работать, "смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу".

Послание президента состоится 21 февраля в Гостином дворе.

В список недружественных стран входят 49 государств, включая США, Великобританию, страны Евросоюза.

Кроме того, Совет Федерации переносит заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства, оно не будет дополнительным, - заявила спикер Валентина Матвиенко. По ее словам, на заседании будут рассматриваться бюджетные законы. По словам спикера, до начала весны парламентариям нужно принять несколько законов, которые касаются Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы "нормально формировался бюджет", - передает РБК.


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#послание президента #аккредитация

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