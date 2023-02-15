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сегодня, 12:54

Жительницу Задонского района ждёт суд за ложные свидетельские показания

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#ложные показания #суд
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Жительницу Задонского района ждёт суд за ложные свидетельские показания

Она выгораживала севшего за руль пьяным мужа.

Заместитель прокурора Задонского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 54-летней женщины, которую подозревают в заведомо ложных свидетельских показаниях в суде.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 28 сентября прошлого года муж женщины был признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ — в управлении машиной в состоянии опьянения. При этом ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение.

Пьяным за рулём мужчина попался 26 марта прошлого года. В 19:30 его остановили сотрудники ДПС на улице Дорожная села Казино Задонского района, и у мужчины шёл стойкий запах алкоголя изо рта. Мужчина согласия дунуть в алкотектор, и при двух понятых было установлено опьянение: концентрация спирта составила 0,323 мг/л.

По версии следствия, 27 июля, когда дело мужчины рассматривал Задонский районный суд, жена водителя дала заведомо ложные показания — рассказала о том, что 26 марта автомобилем «Тойота Королла» управляла она, а её муж за руль машины не садился.

Теперь уже саму женщину ждёт суд по части 1 статьи 307 УК РФ за ложные показания. В случае, если вина женщины будет доказана, за выгораживание мужа женщине грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев, либо до 480 часов обязательных работ, либо до двух лет исправительных работ, либо до трёх месяцев ареста.
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#ложные показания #суд
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Комментарии (3)

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Петр

47 минут назад
Гость., даже соратника ИПешника по делу Кировлеса ничего за ложные показания не было.
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Зимний рыбак

56 минут назад
Не осуждайтя, бабоньки, она вить яво любить
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Гость.

57 минут назад
За оно логичный случай брату кой кого так не чего и не было. А тот довал подписку.
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