Жительницу Задонского района ждёт суд за ложные свидетельские показания

Она выгораживала севшего за руль пьяным мужа.



Заместитель прокурора Задонского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 54-летней женщины, которую подозревают в заведомо ложных свидетельских показаниях в суде.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, 28 сентября прошлого года муж женщины был признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ — в управлении машиной в состоянии опьянения. При этом ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение.



Пьяным за рулём мужчина попался 26 марта прошлого года. В 19:30 его остановили сотрудники ДПС на улице Дорожная села Казино Задонского района, и у мужчины шёл стойкий запах алкоголя изо рта. Мужчина согласия дунуть в алкотектор, и при двух понятых было установлено опьянение: концентрация спирта составила 0,323 мг/л.



По версии следствия, 27 июля, когда дело мужчины рассматривал Задонский районный суд, жена водителя дала заведомо ложные показания — рассказала о том, что 26 марта автомобилем «Тойота Королла» управляла она, а её муж за руль машины не садился.



Теперь уже саму женщину ждёт суд по части 1 статьи 307 УК РФ за ложные показания. В случае, если вина женщины будет доказана, за выгораживание мужа женщине грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев, либо до 480 часов обязательных работ, либо до двух лет исправительных работ, либо до трёх месяцев ареста.