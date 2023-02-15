В РФ предлагают запустить ипотеку на новостройки для всех граждан под 5%

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить в России ипотеку на новостройки для всех граждан по ставке 5% без использования бюджетных средств.





Предполагается, что регулятор будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2% годовых, наценка финансовой организации составит 2–3%, поэтому конечная ставка не превысит 5%. В Банке России считают, что льготные программы кредитования должны быть адресными, а не всеобщими. Выдача большого объема таких займов широким категориям граждан означает необходимость поддержания более высокой ключевой ставки и меньшую доступность других кредитов. Отмечается, что данная мера приведет к росту спроса на 20% и увеличению доступности жилья, - считают эксперты.



Комитет Госдумы предлагает, чтобы власти внесли решение о единой ставке по ипотеке в 5% на новостройки и без использования бюджетных средств в формате постановления кабмина или поправок в законодательство. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко рассказал, что действующая сейчас программа льготной ипотеки на новостройки под 8% продлена лишь до середины 2024 года.



Согласно письму парламентариев предполагается, что регулятор будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданных высоконадежных ипотечных портфелей под 2% годовых. При этом наценка финансовых организаций составит 2-3% и в итоге конечная ставка по такому займу для граждан составит не более 5%.



В ЦБ РФ пояснили, что программы поддержки ипотечников должны быть адресными, а не всеобщими.



"Субсидии не бывают бесплатными. Выдача большого объема льготных кредитов широким категориям заемщиков неизбежно означает необходимость поддержания более высокой ключевой процентной ставки и меньшую доступность кредита для остальных заемщиков, и граждан, и компаний, и предпринимателей. В любом случае субсидирование процентной ставки, как и прочие формы субсидий, лежит в плоскости бюджетной политики", - отметили в Центробанке России.



В пресс-службе кабмина заявили, что документ поступил в аппарат правительства РФ. В РФ предлагают запустить ипотеку на новостройки под 5% — без использования бюджетных средств. Такие рекомендации комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой, ЦБ и правительство, - пишут "Известия" Предполагается, что регулятор будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2% годовых, наценка финансовой организации составит 2–3%, поэтому конечная ставка не превысит 5%. В Банке России считают, что льготные программы кредитования должны быть адресными, а не всеобщими. Выдача большого объема таких займов широким категориям граждан означает необходимость поддержания более высокой ключевой ставки и меньшую доступность других кредитов. Отмечается, что данная мера приведет к росту спроса на 20% и увеличению доступности жилья, - считают эксперты.Комитет Госдумы предлагает, чтобы власти внесли решение о единой ставке по ипотеке в 5% на новостройки и без использования бюджетных средств в формате постановления кабмина или поправок в законодательство. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко рассказал, что действующая сейчас программа льготной ипотеки на новостройки под 8% продлена лишь до середины 2024 года.Согласно письму парламентариев предполагается, что регулятор будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданных высоконадежных ипотечных портфелей под 2% годовых. При этом наценка финансовых организаций составит 2-3% и в итоге конечная ставка по такому займу для граждан составит не более 5%.В ЦБ РФ пояснили, что программы поддержки ипотечников должны быть адресными, а не всеобщими."Субсидии не бывают бесплатными. Выдача большого объема льготных кредитов широким категориям заемщиков неизбежно означает необходимость поддержания более высокой ключевой процентной ставки и меньшую доступность кредита для остальных заемщиков, и граждан, и компаний, и предпринимателей. В любом случае субсидирование процентной ставки, как и прочие формы субсидий, лежит в плоскости бюджетной политики", - отметили в Центробанке России.В пресс-службе кабмина заявили, что документ поступил в аппарат правительства РФ.