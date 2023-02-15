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сегодня, 11:31

Платные дороги станут бесплатными для школьных автобусов

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#платные дороги #школьные автобусы

Норма распространится на все автобусы, которые перевозят организованные группы детей, например, на соревнования или экскурсии, в лагеря отдыха.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о бесплатном проезде школьных автобусов по платным автодорогам.

В соответствии с документом, с 1 сентября 2023 года школьные автобусы смогут ездить по платным дорогам бесплатно, - говорится на сайте Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что данная мера распространится на все автобусы, которые перевозят организованные группы детей, например, на соревнования или экскурсии, в лагеря отдыха.

"По платным дорогам дети смогут ездить с большим уровнем комфорта и безопасности, быстро и без пробок, а значит, будут меньше уставать. Кроме того, эта возможность, которую мы вводим с нового учебного года, позволит сэкономить муниципальные, школьные и семейные бюджеты", - заявил Володин.
98
#платные дороги #школьные автобусы

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