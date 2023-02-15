сегодня, 11:16
В больницы с COVID-19 госпитализировали за сутки 10 жителей Липецкой области
Это рекордное количество за последние 30-ть дней. 23 января госпитализировали восемь человек, 7 и 12 февраля — по девять.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 177 918 случаев COVID-19, выздоровели 172 885 человек, умерли 3 954 человека.
Рост новых случаев COVID-19 отмечается и в других регионах Черноземья. Причем самый высокий в в Тамбовской области. Сегодня сообщили о 128 случаях, а накануне их было на 100 меньше. В Воронежской области за сутки выявили 301 случай COVID-19, в Тульской области — 73, в Орловской области — 55, в Рязанской области — 53, в Курской области — 47. В Тульской области сообщили об одном погибшем за сутки.
В России за сутки выявили 13 436 случаев COVID-19, госпитализировали 1 548 человек, выздоровел 12 071 человек, умерли 36 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 22 106 985 случаев COVID-19, выздоровели 21 461 669 человек, умерли 395 652 человека.
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