Коронавирус

сегодня, 11:16

В больницы с COVID-19 госпитализировали за сутки 10 жителей Липецкой области

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#коронавирус
В больницы с COVID-19 госпитализировали за сутки 10 жителей Липецкой области

Это рекордное количество за последние 30-ть дней. 23 января госпитализировали восемь человек, 7 и 12 февраля — по девять.

В Липецкой области за сутки выявили 87 случаев COVID-19, один человек умер. Госпитализировали 10 человек, а выздоровели 35 человек. Для сравнения: 15 февраля 2022 года были выявлены 1 519 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 177 918 случаев COVID-19, выздоровели 172 885 человек, умерли 3 954 человека.

Рост новых случаев COVID-19 отмечается и в других регионах Черноземья. Причем самый высокий в в Тамбовской области. Сегодня сообщили о 128 случаях, а накануне их было на 100 меньше. В Воронежской области за сутки выявили 301 случай COVID-19, в Тульской области — 73, в Орловской области — 55, в Рязанской области — 53, в Курской области — 47. В Тульской области сообщили об одном погибшем за сутки.

В России за сутки выявили 13 436 случаев COVID-19, госпитализировали 1 548 человек, выздоровел 12 071 человек, умерли 36 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 106 985 случаев COVID-19, выздоровели 21 461 669 человек, умерли 395 652 человека.
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#коронавирус

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