Любителя пьяной езды отравили на два года в колонию общего режима

Пьяный водитель попал в ДТП на проспекте 60-летия СССР.

Октябрьский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю Липецкого района за управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 6 марта 2021 года мужчина был арестован на 10 суток за невыполнение водителем, лишенным прав управления, требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Но уже меньше чем через месяц — 1 апреля 2021 года мужчина снова сел пьяным за руль автомобиля «ВАЗ-2113» и поехал из села Елецкое Липецкого района в Липецк, но на проспекте 60-летия СССР не справился с управлением, пересёк две сплошные полосы и врезался в автомобиль «Тойота Каролла».



После ДТП водитель вышел из машины без обуви, при этом его походка была крайне неустойчивой, а изо рта шёл запах алкоголя. Его пассажир также был босым и пьяным, а в машине валялась пустая бутылка из-под коньяка.



Сотрудники ДПС устранили водителя от управления автомобилем, мужчину и его пассажира госпитализировали, но проходить медицинское освидетельствование водитель в очередной раз отказался.



В суде водитель вину признал. За происшествие 1 апреля ему назначили год лишения свободы с лишением прав на два года, а по совокупности преступлений путём сложения с приговором Октябрьского суда от 10 октября 2021 года водитель получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением водительских прав на два года.



Полностью механически деформированный с передней правой части автомобиль «ВАЗ-2113» по решению суда был передан в пользование и распоряжение заместителя директора штрафстоянки, на которую машина была эвакуирована сразу после ДТП.