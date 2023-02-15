33 минуты назад
РБК сообщает о проблемах со стоматологическими препаратами в клиниках
Стоматологические клиники с марта 2022 года отмечают проблемы с поставками убистезина — американского препарата для местного обезболивания.
К аналогам "Убистезина" относятся также французский "Септанест", испанский "Артикаин Инибса", немецкий "Ультракаин" от "Санофи-Авентис".
"Убистезин" — качественный препарат для местного обезболивания. Долгое время он входил в тройку лидеров на российском рынке.
Кроме того, перестал поставляться в Россию цемент "Витремер", который применяют при лечении зубов (аналогов у него на российском рынке сейчас нет), наблюдается нехватка импортных боров, штифтов, фрез. С российского рынка ушли и капы Invisalign.
По словам стоматологов, если не будет параллельного импорта, то многие позиции заменить будет просто нечем, поскольку врачи уверены, что российские производители не смогут закрыть потребности отечественного рынка.