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сегодня, 10:00
В РФ предлагают разрешить частным клиникам выписывать рецепты онлайн
Эксперимент проведут в 15 частных сетях клиник.
Минэкономразвития разработало проект, согласно которому врачам в России предложили выписывать рецепты онлайн, по итогам телеконсультаций, - пишут "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки документа.
По его словам, данный эксперимент планируется распространить на 15 частных сетей клиник. Если практику признают успешной, то через 3 года ее могут расширить на всю страну, в том числе в рамках ОМС, - заявил источник.
Эксперты отметили половинчатый характер новации, что бизнес просил о праве во время телеконсультаций ставить первичный диагноз, а постановление правительства разрешает лишь корректировать лечение, которое ранее было назначено в ходе очного визита к врачу. Но даже такой вариант — шаг вперед в развитии телемедицины, - считают эксперты.
Отмечается, что для этого в договор с клиникой и пациентом следует включить условие об обмене данными с единой государственной инфосистемой в сфере здравоохранения.
Инициатива, по данным Минэкономразвития, увеличит доступность телемедицинских консультаций и сэкономит время россиян. "Появится возможность получить назначение лечения профильными медицинскими работниками из разных городов и регионов", — полагают в ведомстве.
В статье подчеркивается, что если итоги эксперимента будут успешными, то подобную практику планируют разрешить по всей России.
В пресс-службе Минздрава заявили, что ведомство "поддерживает развитие применения телемедицинских технологий", документ рассмотрен с участием специалистов и по нему "направлены замечания".
По его словам, данный эксперимент планируется распространить на 15 частных сетей клиник. Если практику признают успешной, то через 3 года ее могут расширить на всю страну, в том числе в рамках ОМС, - заявил источник.
Эксперты отметили половинчатый характер новации, что бизнес просил о праве во время телеконсультаций ставить первичный диагноз, а постановление правительства разрешает лишь корректировать лечение, которое ранее было назначено в ходе очного визита к врачу. Но даже такой вариант — шаг вперед в развитии телемедицины, - считают эксперты.
Отмечается, что для этого в договор с клиникой и пациентом следует включить условие об обмене данными с единой государственной инфосистемой в сфере здравоохранения.
Инициатива, по данным Минэкономразвития, увеличит доступность телемедицинских консультаций и сэкономит время россиян. "Появится возможность получить назначение лечения профильными медицинскими работниками из разных городов и регионов", — полагают в ведомстве.
В статье подчеркивается, что если итоги эксперимента будут успешными, то подобную практику планируют разрешить по всей России.
В пресс-службе Минздрава заявили, что ведомство "поддерживает развитие применения телемедицинских технологий", документ рассмотрен с участием специалистов и по нему "направлены замечания".