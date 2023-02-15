Происшествия

сегодня, 09:45

На улице Космонавтов дважды горела одна и та же квартира

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#МЧС #пожар
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Сначала она загорелась днем, и вновь вспыхнула вечером. 

14 февраля на пятом этаже дома №39/3 по улице Космонавтов  в Липецке дважды горела квартира, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В первый раз она загорелась днем  и огонь успели потушить очевидцы до прибытия пожарных. Площадь возгорания составила около одного квадратного метра. Вечером в этой квартире вновь возник пожар. В этот раз без помощи пожарных не обошлось. Площадь возгорания составила уже десять квадратных метров — уничтожены вещи и отделка.

В этот же день на 398 километре трассы М4 «Дон» выгорел грузовик «МАЗ». Огонь повредил сгораемые узлы и агрегаты подкапотного пространства грузовика, лакокрасочное покрытие кабины, и три передние покрышки.

Фото Юлии Пшеничниковой.
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#МЧС #пожар
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