Происшествия

25 минут назад

26-летний парень искал знакомую и забил до смерти 42-летнего мужчину

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#убийство
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26-летний парень искал знакомую и забил до смерти 42-летнего мужчину

По данным следствия, пьяный житель Данковского района в поисках девушки пришел к квартире, где она могла находится. 

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Данковского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерти потерпевшего.

По данным следствия, ночью 8 февраля пьяный подозреваемый пришел к квартире, где, как он считал, находилась его знакомая.

«Во время конфликта с хозяином квартиры, мужчина избил его, нанеся множественные удары кулаками и ногами по всему телу. В результате закрытой черепно-мозговой травмы 42-летний потерпевший скончался. Его тело 12 февраля обнаружили соседи и сообщили в правоохранительные органы», - сообщает областное управление следственного комитета.

По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу. Вину в совершении преступления он признал, и подтвердил свои показания при их проверке следователем на месте происшествия.
474
#убийство
1

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