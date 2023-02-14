Какая боль! Липецк – Курск – 5:0

На самом деле не боль, а радость – наша команда стала на шаг ближе к плей-офф.

Липецкие хоккеисты обыграли в гостях аутсайдера курский «Сокол» - 5:0.

Конечно, кто-то может сказать, что соперник не просто слабый, а вообще никакой. В 32-х матчах до встречи с нами дебютанты НМХЛ наскребли всего 3 победы, а количество пропущенных шайб поражает воображение – 221! Это всё верно, но, напротив, накладывало на нашу команду дополнительную ответственность: что было бы, если потерять очки ещё и в Курске. Тем более, что очки не пахнут, а для пытающегося запрыгнуть на последнюю подножку поезда «Липецка» сейчас каждое на счету.

Главное, что нашей команде удалось быстро забить – уже на исходе 6-й минуты. Артур Коростилёв взял игру на себя и с близкого расстояния переиграл голкипера. Правда, судьям потребовалось рассмотреть эпизод на видеоповторе, чтобы убедиться, что шайба пересекла линию ворот именно от клюшки нашего нападающего – 1:0.

Затем куряне дважды подряд зарабатывали малый штраф и со второй попытке липчанам удалось реализовать большинство: защитник Фёдор Попов бросил верхом и попал в ближнюю «девятку» - 2:0.

Тревожная ситуация случилась на 16-й минуте, когда наши Василий Балмашнов и Дмитрий Белоусов схлопотали удаления и команда на минуту с лишним осталась втроём против пятёрки «Сокола». Но вратарь Максим Пузяков и Ко выстояли.

А когда составы сравнялись, липчане забросили третью шайбу: Станислав Ахаян выиграл вбрасывание в чужой зоне, а Арсений Лащёнов неотразимо бросил низом в дальний угол – 3:0.

По сути игра была сделана. Второй и половина третьего периода прошли без заброшенных шайб, а затем на 50-й минуте Никита Попадьин реализовал очередное большинство, а на 55-й Коростилёв оформил «дубль» и установил окончательный счёт.

В турнирной таблице мы догнали глазовский «Прогресс», делим с ним 8-9 места, у обеих команд по 34 очка, но наши провели на один матч больше. Останавливаться на достигнутом команде Андрея Лунёва нельзя, в том числе в завтрашнем повторном матче с «Соколом».

«Сокол» (Курск) – МХК «Липецк) – 0:5 (0:3, 0:0, 0:2).

ШАЙБЫ: 0:1 А.Коростилёв, 05:54. 0:2 – Ф.Попов (Хараб, Н.Попадьин), 13:09, бол. 0:3 – Лащёнов (Ахаян), 18:52. 0:4 – Н.Попадьин (А.Коростилёв), 49:46, бол. 0:5 – А.Коростилёв (Е.Мазалов, Н.Шальнев), 54:40.

Вратари: А.Беленов - М.Пузяков.

Штраф: 16 – 10. Броски: 20 – 44. Вбрасывания: 40 – 44.

Судьи: М.Земсков (Москва), А.Золотых, Д.Чаплин (оба Белгород).

14 февраля. Курск СК «Арена». 60 зрителей.