Тренер по каратэ на глазах учеников нокаутировал соперника круговым ударом ногой в голову

В Липецке прошёл турнир с участием каратистов из 4-х областей. Для местных бойцов это был отбор на первенство и чемпионат России.

220 каратистов приняли участие во дворце спорта «Молодёжном» в открытом чемпионате Липецкой области по киокушин в разделе «кумитэ» т.е. поединках в полный контакт.







В гости к липчанам приехали каратисты из Белгородской, Тамбовской и Рязанской областей, наш регион представляли спортсмены из Липецка и Задонска. Для местных бойцов соревнования имели особое значение, ведь по их результатам проходил отбор в сборную Липецкой области на 2023 год.







Сильнейших выявляли в нескольких возрастных категориях, начиная от маленьких детей и заканчивая взрослыми бойцами.

К последним было приковано особенное внимание. Тем более что на татами вышел один из тренеров организатора соревнований липецкого клуба «Белый тигр» Исрафил Искандеров, который просто имел права ударить в грязь лицом перед своими учениками. В итоге 21-летний наставник стал одним из «героев дня». В финале в весовой категории до 60 кг под восхищенный гул зала он отправил в нокаут рязанского бойца, применив «маваси гери дзёдан» - удар с разворота ногой в голову.



Искандеров - чемпион, младшие учитесь



Украшением турнира стал и бой среди девушек 16-17 лет в абсолютной весовой категории, в котором встретились липецкие одноклубницы Арина Щербакова и Анна Хайдер. Победы были достойны обе спортсменки, беда только, что, что путёвка на чемпионат России между ними разыгрывалась одна. В итоге бескомпромиссного поединка выиграла чуть более опытная Щербакова (тренер Екатерина Лютова), она и представит Липецкую область в марте в Москве.



Все победители и призёры получили заслуженные медали и кубки. На переднем плане президент СК "Белый тир" Юрий Смыков



В столицу отправится и Александра Боева из Задонска, ставшая одним из открытий турнира. Всё дело в том, что 14 лет спортсменке исполнится только в марте, но ученица Андрея Лобеева не побоялась уже сейчас выйти на татами среди спортсменов 14-15 лет и стала победительницей в категории свыше 60 кг.

На первенство России отбирались спортсмены, начиная с категории 14-15 лет и старше. Но и у младших имелась своя мотивация. Например, юная Фатима Додобаева в категории 8-9 лет сумела взять реванш у соперницы из Тамбова за поражение на одном из прошлых турниров. На этот раз Добобаева оказалась сильнее ввиду явного преимущества.







Соревнования прошли при поддержке управления внутренней политики Липецкой области.





