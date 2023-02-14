Происшествия

сегодня, 18:32

Дело о производстве и хранении нелегальных сигарет на 118 миллионов рублей передано в суд

1 407
#сигареты #табак
1
Дело о производстве и хранении нелегальных сигарет на 118 миллионов рублей передано в суд

Было изготовлено более миллиона пачек сигарет.

Елецкий городской суд рассмотрит уголовное дело о незаконном производстве и хранении в целях сбыта табачной продукции на сумму свыше 118 миллионов рублей. Обвинительное заключение по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками, в особо крупном размере) и части 4 статьи 327.1 УК РФ (использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных марок) утвердил прокурор области Геннадий Анисимов.

«По версии следствия, директор одного из местных предприятий по производству сигарет в период с ноября 2021 года по январь 2022 года, действуя в корыстных целях, без ведома учредителя приобрел у неизвестных расходные материалы для производства сигарет с фильтром различных наименований, а также подложные акцизные марки. На принадлежащем предприятию оборудовании с привлечением подчиненных работников по указанию директора было изготовлено более миллиона пачек сигарет, снабженных подложными специальными марками. Но незаконная деятельность была пресечена оперативным подразделением УФСБ России по Липецкой области», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Стоимость изъятой партии подготовленной к реализации табачной продукции составила более 118 миллионов рублей.


1 407
#сигареты #табак
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Конь

11 минут назад
Сигареты надеюсь уничтожили.
ответить

Еще в рубрике

С пожилой ельчанки потребовали 80 000 рублей за срочную медицинскую помощь сыну
#мошенничество
4
С пожилой ельчанки потребовали 80 000 рублей за срочную медицинскую помощь сыну

сегодня, 16:31

Происшествия
После драки в баре липчанин сходил за ножом и подстерег обидчика
#покушение на убийство
После драки в баре липчанин сходил за ножом и подстерег обидчика

сегодня, 13:17

Происшествия
Липецкому токарю оторвало палец
#несчастный случай
6
Липецкому токарю оторвало палец

сегодня, 13:05

Происшествия
В Грязях завершено расследование дела о краже дорогого мотоцикла
#кража
В Грязях завершено расследование дела о краже дорогого мотоцикла

сегодня, 12:34

Происшествия
Дело о мошенничестве с продажей пиломатериалов дошло до суда
#мошенничество
Дело о мошенничестве с продажей пиломатериалов дошло до суда

сегодня, 12:23

Происшествия
На улице Московской в массовую аварию попала скорая помощь
#ДТП
19
На улице Московской в массовую аварию попала скорая помощь

сегодня, 11:32

Происшествия