Дело о производстве и хранении нелегальных сигарет на 118 миллионов рублей передано в суд

Было изготовлено более миллиона пачек сигарет.

Елецкий городской суд рассмотрит уголовное дело о незаконном производстве и хранении в целях сбыта табачной продукции на сумму свыше 118 миллионов рублей. Обвинительное заключение по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками, в особо крупном размере) и части 4 статьи 327.1 УК РФ (использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных марок) утвердил прокурор области Геннадий Анисимов.



«По версии следствия, директор одного из местных предприятий по производству сигарет в период с ноября 2021 года по январь 2022 года, действуя в корыстных целях, без ведома учредителя приобрел у неизвестных расходные материалы для производства сигарет с фильтром различных наименований, а также подложные акцизные марки. На принадлежащем предприятию оборудовании с привлечением подчиненных работников по указанию директора было изготовлено более миллиона пачек сигарет, снабженных подложными специальными марками. Но незаконная деятельность была пресечена оперативным подразделением УФСБ России по Липецкой области», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Стоимость изъятой партии подготовленной к реализации табачной продукции составила более 118 миллионов рублей.





