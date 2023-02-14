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сегодня, 18:30

Производителей продуктового фальсификата отключат от госзакупок

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#фальсификат

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила правительству ужесточить меры, которые направлены на борьбу с фальсификатом продуктов в РФ. 

Речь идет о том, что состав товара не соответствует обозначенному на упаковке. Например, на таре производитель указывает животные жиры, а использует растительные, предположим, пальмовое масло. 

Выявить такие «ошибки» можно лишь в лаборатории. ОПИ предложила не только исключать фальсифицированные продукты из магазинов и заведений общепита, но и не допускать нарушителей к продажам. Это касается розничной торговли, а также государственных закупок. 
Для того, чтобы реализовать такой сценарий, всех нарушителей стоит поместить в «черный список», который станет запретительным. Об этом общественная организация написала главе правительства Михаилу Мишустину. Пока кабмин не получил документ, сказали в аппарате правительства «Известиям».

Такая мера является профилактической, она не требует от регуляторов постоянно проводить внеплановые проверки, подчеркнули общественники в письме. А это значит, что корректировать действующее регулирование относительно государственного контроля не нужно. 
Эксперты упомянули, что подобные решения уже используют в контрактной̆ системе закупок. Там, к примеру, есть реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей, его ведет ФАС. В нем перечислены компании, которых не допускают к торгам и госзакупкам: ранее они нарушили правила конкурса. «Известия» запросили службу.

Источник на рынке производителей добавил, что сейчас в России действительно есть такие «черные списки» недобросовестных поставщиков, куда предприятие могут внести по решению суда, если оно не соблюдает условия договора, в том числе по качеству и безопасности товара. Однако ведение таких перечней не всегда эффективно: компания может зарегистрировать другое юридическое лицо и продолжить работу по госзаказу, где низкая цена всё еще приоритет при выборе поставщика.

109
#фальсификат

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