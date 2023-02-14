На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

Еще в трех районах областного центра возможно понижение давления холодной воды.

15 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в пяти районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители почти двух десятков улиц, еще в трех районах давление воды при подаче может быть пониженным, предупредили в компании.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 121/1, 123, 125, 125/1, 127, 135, 133, 131а, 145, 147, 147а, 151-153, 155, 157/1, 157/2, 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3 по улице Гагарина, №№ 2/2, 4 по улице Титова. Кроме того, в микрорайонах 2, 3, 4 возможно понижение давления холодной воды. Подвоз воды для питья будет организован по адресу: улица Гагарина, 135.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Сокола: в домах №№ 2, 4, 6, 8 по улице Франко, № 18 по улице Ушинского, в частном секторе улиц Франко, Доменщиков, Тульской. Цистерна с водой для питья подъедет к дому № 18 по улице Ушинского.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улицы Пролетарской села Сырского. Воду подвезут по вышеназванной улице.



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители дома № 173 по улице Московской – машина с водой будет находиться возле дома.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дом № 88 по улице Тельмана, частный сектор улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, проезда Шишкина. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Тельмана, 88.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



15 февраля ремонтные работы на электрических сетях также будет проводить «Липецкэнерго» - с 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 107а, 107в по улице Ковалева, сообщили в компании.



