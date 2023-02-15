Общество

сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: Столичный виртуоз, инклюзивный спектакль и каких выходных ещё не хватает липчанм?

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#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: Столичный виртуоз, инклюзивный спектакль и каких выходных ещё не хватает липчанм?

Рассказываем всё самое главное про наступающую среду.

Зима вернулась

Сегодня в Липецке вновь будет мягкая зимняя погода. Столбик термометра опустится до 2-4 градусов ниже нуля, днём обещают снег, но в небольших количествах.

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Крупное отключение воды

Перебои с холодной водой сегодня ожидаются в нескольких районах Липецка. Так, с 10:00 до 20:00 временные неудобства испытают липчане в районе железнодорожного вокзала, живущие в домах №№ 121/1, 123, 125, 125/1, 127, 135, 133, 131а, 145, 147, 147а, 151-153, 155, 157/1, 157/2, 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3 по улице Гагарина; №№ 2/2, 4 на Титова.

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В это же время без холодной воды останутся дом № 88 по улице Тельмана, частный сектор улиц Вавилова, Гранитной, 2-й Гранитной, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Урицкого, Шевченко, Щорса, проезда Шишкина.

Кроме того, во 2, 3, 4-м микрорайонах Липецка вода днём может подаваться с понижением давления.

Аналогичные трудности ждут и жителей Сокола. С 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду в домах № 18 по улице Ушинского; №№ 2, 4, 6, 8 по улице Франко, а также в частном секторе улиц Доменщиков, Тульской, Франко.

Не будет воды в указанное время и на улице Московской, 173, а также в селе Сырском на улице Пролетарской.

Два дома без света

А вот отключения электроэнергии сегодня будут незначительными. Из-за ремонтных работ с 9:00 до 17:00 без света останутся жильца домов № №№ 107а, 107в по улице Ковалева.

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Пробки

Липецк – хоть и не Москва, но доехать утром вовремя на работу – тот ещё квест. Вдобавок на скользких дорогах зимой увеличивается вероятность аварий, которые моментально собирают пробки на дорогах. Поэтому советуем перед выездом потратить пару минут на изучение «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений. Эти две минуты позволят вам выбрать оптимальный маршрут и, возможно, сэкономят гораздо больше времени.

Воспитатель года

Сегодня Липецк узнает имя лучшего воспитателя детского сада-2023. Финал городского конкурса пройдёт в МБДОУ №119 (ул. Айвазовского, 7). За звание сильнейшего будет бороться несколько педагогов. В прошлом году победительницей стала Татьяна Шубина из детсада №38.

Столичный виртуоз в Липецке

В концентром зале «Унион» (ул. К. Маркса,2) липецкой государственной филармонии сегодня выступит гость из Москвы Николай Кузнецов (фортепьяно).

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Выпускник училища имени Гнесиных, Московской консерватории, лауреат многочисленных отечественных и международных конкурсов представит новую программу из двух отделений. В первом прозвучат «Соната №31» Бетховена, «Павана на смерть инфанты» Равеля и «Соната» №1 Альберто Хинастеры. Во втором отделении вы услышите «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского.

Театр Толстого представит инклюзивный спектакль

В ЛГАТД им. Л. Н. Толстого премьера спектакля «Тишина». Сегодня и завтра его покажут в 19:00.

Создатели называют постановку инклюзивным пластическим спектаклем, часть истории здесь рассказывается на выразительном языке жестов. По сюжету, люди живут в посёлке, который находится на лавиноопасной территории и любой громкий звук может обернуться трагедией.

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Театралы познакомятся с миром других людей, узнают, как слабослышащие считывают эмоции собеседника. Для полного погружения в атмосферу зрителям выдадут беруши.

Подарок любимым своими руками

В мастерской Народного художника России Ю. Гришко на улице Студеновской, 39б пройдёт «Традиционная среда».

В 12:00 мастер Ирина Беликова начнёт мастер-класс по лепке из глины традиционных русских народных изделий. За час-полтора участники своими руками вылепят глиняную поделку без росписи, а расписать её можно будет на следующем занятии 22 февраля, чтобы по итогу получить законченное произведение. Дамы могут затем смогут подарить свой «handmade» мужчинам на День защитника Отечества.

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Для участия необходима предварительная запись по телефону +7 (901) 910-13-10.

Русский экспрессионизм

В областном выставочном зале (ул. Ленина,7а) работает выставка «Мастера русского экспрессионизма», на которой представлены более 100 работ художников Анатолия Зверева, Арона Буха и нашего земляка Виктора Сорокина. Часть из них демонстрируются широкой публике впервые.

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Поводом объединить в одном пространстве этих авторов стала приверженность их яркому экспрессивному стилю, неудержимая любовь к жизни и чистому творчеству. По желанию можно посмотреть и фильмы о каждом из художников.

Выставочный зал работает со среды по пятницу с 10:00 до 18:00, в выходные – с 10:00 до 19:00.

Каких выходных нам не хватает

Среда – разгар рабочей недели, но мысли у многих связаны с выходными. Исследователи сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, что многие липчане по особым случаям хотели бы увеличить количество выходных дней. Так 45% опрошенных высказались за то, чтобы освобождать человека от работы в день его рождения. Чтобы мог с размахом отпраздновать, наверное. 36% участников опроса считают, что нужно официально давать выходной 1 сентября – по крайней мере тем, у кого есть дети младшего и среднего школьного возраста. Всё равно такие родители в День знаний обычно отпрашиваются с работы. 24% опрошенных считают, что нерабочими должны быть профессиональные праздники – всякие дни шофёра, работника торговли и т.д.

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Так же в пятёрку желанных выходных в Липецкой области вошли День защиты детей (1 июня) и День студента (25 января). А как считаете вы? Ответы пишите в комментариях.

Дорогие липчане! Работа работой, но нельзя обделять вниманием окружающий мир, он этого не простит. Поэтому чаще заходите на GOROD48 и интересуйтесь новостями. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, будете весьма информированным человеком. Ждём вас снова и снова.

3 339
#Сегодня в Липецке

Комментарии (3)

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Коммунист

3 минуты назад
Выходной в день Великой Октябрьской революции необходимо вернуть.
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Депутат

9 минут назад
Почему электричество, которое, дай бог памяти, тухло в течение 20-ти лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь, статистика — ужасная вещь. — Разруха, Филипп Филиппович.
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Электорат

46 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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