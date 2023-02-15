Сегодня в Липецке: Столичный виртуоз, инклюзивный спектакль и каких выходных ещё не хватает липчанм?

Рассказываем всё самое главное про наступающую среду.

Зима вернулась

Сегодня в Липецке вновь будет мягкая зимняя погода. Столбик термометра опустится до 2-4 градусов ниже нуля, днём обещают снег, но в небольших количествах.







Крупное отключение воды

Перебои с холодной водой сегодня ожидаются в нескольких районах Липецка. Так, с 10:00 до 20:00 временные неудобства испытают липчане в районе железнодорожного вокзала, живущие в домах №№ 121/1, 123, 125, 125/1, 127, 135, 133, 131а, 145, 147, 147а, 151-153, 155, 157/1, 157/2, 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3 по улице Гагарина; №№ 2/2, 4 на Титова.







В это же время без холодной воды останутся дом № 88 по улице Тельмана, частный сектор улиц Вавилова, Гранитной, 2-й Гранитной, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Урицкого, Шевченко, Щорса, проезда Шишкина.

Кроме того, во 2, 3, 4-м микрорайонах Липецка вода днём может подаваться с понижением давления.

Аналогичные трудности ждут и жителей Сокола. С 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду в домах № 18 по улице Ушинского; №№ 2, 4, 6, 8 по улице Франко, а также в частном секторе улиц Доменщиков, Тульской, Франко.

Не будет воды в указанное время и на улице Московской, 173, а также в селе Сырском на улице Пролетарской.

Два дома без света

А вот отключения электроэнергии сегодня будут незначительными. Из-за ремонтных работ с 9:00 до 17:00 без света останутся жильца домов № №№ 107а, 107в по улице Ковалева.







Пробки

Липецк – хоть и не Москва, но доехать утром вовремя на работу – тот ещё квест. Вдобавок на скользких дорогах зимой увеличивается вероятность аварий, которые моментально собирают пробки на дорогах. Поэтому советуем перед выездом потратить пару минут на изучение «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений. Эти две минуты позволят вам выбрать оптимальный маршрут и, возможно, сэкономят гораздо больше времени.



Воспитатель года

Сегодня Липецк узнает имя лучшего воспитателя детского сада-2023. Финал городского конкурса пройдёт в МБДОУ №119 (ул. Айвазовского, 7). За звание сильнейшего будет бороться несколько педагогов. В прошлом году победительницей стала Татьяна Шубина из детсада №38.

Столичный виртуоз в Липецке

В концентром зале «Унион» (ул. К. Маркса,2) липецкой государственной филармонии сегодня выступит гость из Москвы Николай Кузнецов (фортепьяно).







Выпускник училища имени Гнесиных, Московской консерватории, лауреат многочисленных отечественных и международных конкурсов представит новую программу из двух отделений. В первом прозвучат «Соната №31» Бетховена, «Павана на смерть инфанты» Равеля и «Соната» №1 Альберто Хинастеры. Во втором отделении вы услышите «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского.

Театр Толстого представит инклюзивный спектакль

В ЛГАТД им. Л. Н. Толстого премьера спектакля «Тишина». Сегодня и завтра его покажут в 19:00.

Создатели называют постановку инклюзивным пластическим спектаклем, часть истории здесь рассказывается на выразительном языке жестов. По сюжету, люди живут в посёлке, который находится на лавиноопасной территории и любой громкий звук может обернуться трагедией.







Театралы познакомятся с миром других людей, узнают, как слабослышащие считывают эмоции собеседника. Для полного погружения в атмосферу зрителям выдадут беруши.

Подарок любимым своими руками

В мастерской Народного художника России Ю. Гришко на улице Студеновской, 39б пройдёт «Традиционная среда».

В 12:00 мастер Ирина Беликова начнёт мастер-класс по лепке из глины традиционных русских народных изделий. За час-полтора участники своими руками вылепят глиняную поделку без росписи, а расписать её можно будет на следующем занятии 22 февраля, чтобы по итогу получить законченное произведение. Дамы могут затем смогут подарить свой «handmade» мужчинам на День защитника Отечества.







Для участия необходима предварительная запись по телефону +7 (901) 910-13-10.

Русский экспрессионизм

В областном выставочном зале (ул. Ленина,7а) работает выставка «Мастера русского экспрессионизма», на которой представлены более 100 работ художников Анатолия Зверева, Арона Буха и нашего земляка Виктора Сорокина. Часть из них демонстрируются широкой публике впервые.







Поводом объединить в одном пространстве этих авторов стала приверженность их яркому экспрессивному стилю, неудержимая любовь к жизни и чистому творчеству. По желанию можно посмотреть и фильмы о каждом из художников.

Выставочный зал работает со среды по пятницу с 10:00 до 18:00, в выходные – с 10:00 до 19:00.

Каких выходных нам не хватает

Среда – разгар рабочей недели, но мысли у многих связаны с выходными. Исследователи сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, что многие липчане по особым случаям хотели бы увеличить количество выходных дней. Так 45% опрошенных высказались за то, чтобы освобождать человека от работы в день его рождения. Чтобы мог с размахом отпраздновать, наверное. 36% участников опроса считают, что нужно официально давать выходной 1 сентября – по крайней мере тем, у кого есть дети младшего и среднего школьного возраста. Всё равно такие родители в День знаний обычно отпрашиваются с работы. 24% опрошенных считают, что нерабочими должны быть профессиональные праздники – всякие дни шофёра, работника торговли и т.д.







Так же в пятёрку желанных выходных в Липецкой области вошли День защиты детей (1 июня) и День студента (25 января). А как считаете вы? Ответы пишите в комментариях.

Дорогие липчане! Работа работой, но нельзя обделять вниманием окружающий мир, он этого не простит. Поэтому чаще заходите на GOROD48 и интересуйтесь новостями. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, будете весьма информированным человеком. Ждём вас снова и снова.