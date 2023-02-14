«Ангелы-хранители не бросили своего раненого Лёху»

В Липецке с лекциями побывал известный спикер-мотиватор, паралимпиец, председатель благотворительного фонда Алексей Талай. Гость из Республики Беларусь Алексей Талай посетил сегодня ЛГТУ, где пообщался со студентами, а завтра выступит в ЛГПУ перед всеми желающими, где в 11:00 также расскажет о своей жизни, как ему не только удалось выстоять под ударами судьбы, но стать успешным, счастливым человеком.

Алексея Талая называют белорусским Ником Вуйчичем, но их судьбы – разные, руки и ноги Алексей Талай потерял в 16 лет. Поэтому ему предстояло учиться жить в совершенно новых условиях.С этим удивительным человеком липчан познакомила сегодня мэр Липецка Евгения Уваркина. В актовом зале ЛГТУ, представляя Алексея Талая студентам, преподавателям, общественникам и людям с ограниченными возможностями, она сказала:—Я хочу, чтобы, общаясь с Алексеем, вы почувствовали его энергетику. Для этого человека каждый день — возможность, для него каждый день — счастье. Когда я в первый раз пообщалась с Алексеем, я поняла — как много у нас возможностей, как много в нас самих веры в себя, сил. Мы можем жить счастливой жизнью в любых обстоятельствах, и нам никто не может помешать, кроме самих себя. Это главный ограничитель.Евгения Уваркина рассказала, что знакомство липчан с Алексеем Талаем стало возможным благодаря участию наших земляков во всемирных инклюзивных творческих играх, которые проходили в Ижевске. Там они познакомились с Алексеем Талаем, и некоммерческие организации, работающие с людьми с ограниченными возможностями, пригласили его в Липецк. Кстати, третьи инклюзивные игры пройдут в Липецке, они назначены на сентябрь. Заместитель мэра Липецка Анна Шамаева сообщила со сцены, что сегодняшняя встреча с Алексеем Талаем, по сути, является стартом этих игр.— Администрация города обязана создавать для людей с ограниченными возможностями все условия для нормальной жизни: развивать различные формы инклюзии, создавать безбарьерную, универсальную среду. Нам нужно всем чувствовать себя одинаково, комфортно. А Алексея мы пригласили делиться опытом. Не у каждого города есть возможность пообщаться с этим героическим человеком, - сказала Евгения Уваркина перед выходом на сцену Алексея Талая.Алексей Талай свое общение со студентами начал очень эмоционально, иногда не сдерживая слезы. Он рассказал, как с ним произошла беда. Перед 9 мая 1999 года он приехал к дедушке в деревню под Оршей. Мальчишки на соседнем участке развели высокий костер и он выбежал, чтобы приструнить ребят и затушить огонь. Когда Алексей палкой гасил пламя, раздался сильный взрыв. Как окажется, мальчишки развели костер прямо на месте, где в земле со времен войны лежала немецкая мина.Алексей получил множество ранений, потерял много крови, в больнице началась газовая гангрена, и врачам пришлось ампутировать ему обе ноги и обе руки.Потому, что подорвался Алексей на немецкой мине, в Беларуси его называют последней жертвой Великой Отечественной войны.Как признался Алексей, осознание того, что надо продолжать жить полноценно, пришло к нему не сразу. Сначала было отчаяние.— Я лежал в реанимации, а мама, плача, склонилась надо мной. Я смотрел на нее, и, осознавая всю ситуацию, спрашивал: «Мамочка, я нужен вам такой? Даже если я хочу жить, но, я вам, вот такой, без рук, без ног, нужен?». — Я знал, что если увижу сомнения, то включу какие-то внутренние механизмы, которые перестанут бороться за жизнь. Но мамочка ответила: «Конечно, Лёша, ты нам нужен, ты нужен нам любой. Мы выстоим. Мы справимся. Мы победим!». И тогда во мне включились другие механизмы — жизни, — вспоминал Алексей Талай.Минуты отчаяния все-таки возвращались.—Было такое, что не раз, на больничной кровати, видя вот эти торчащие из культей косточки, я молотил ими в стену крича: «За что?! За что мне это?!». Я спрашивал Вседержителя — за что он меня наказал? В чем я провинился перед ним? Я столько ему наговорил гадостей! Но, несмотря на этот ропот отчаяния, меня тогда не бросили мои ангелы-хранители. Они не бросили своего раненного Лёху. Всевышний и ангелы-хранители, и, конечно же, моя семья помогли мне, и выжить, и жить полноценной жизнью.Говоря о семье и невидимых ангелах-хранителях, он вспоминает те первые месяцы жизни в новых условиях.— Семья и ангелы-хранители поднимали и спускали меня с нашего пятого этажа, закрывая своими крыльями и спинами от колких взглядов и разных разговорчиков «доброжелателей» и людей жалеющих, от которых становилось еще горше.По словам Алексея, многие сомневались и жалели его, но то сожаление было хуже смерти.— Я слышал эти разговоры соседей, знакомых. Мол, ну вот, что ему останется в этой жизни, калеке? Назначат пенсию, появятся дружки, будут ему наливать, сигаретку в зубы засунут. Не будет толку. Жалели, всплакнуть могли. Но от той жалости ничего хорошего не было.Как-то Алексей снова подслушал разговор «доброхотов», пришедших к его отцу и матери.— Они пришли посмотреть, не сошла ли с ума моя мама. А такие слухи ходили. Будто в семье из-за меня пошло все не так, и я тут калека, с сумасшедшими родителями прозябаю. И вот тогда я задумался: «А ведь может быть так! Это ведь альтернативная реальность для всей твоей семьи. Действительно, если ты сейчас не возьмешь себя в руки, все посыплется. Все полетит под откос. Мы все погибнем, и мама сойдет с ума, и отец сопьется, и брат попадет в детский дом. И все из-за меня! Неееет! Надо что-то делать!»Алексей говорит, что именно после таких разговоров он аж приподнялся в своей постели.— Часто, попав в беду, мы жалеем себя, считая вселенскими проблемами именно то, что с тобой произошло, и никогда не думаем о тех, кто рядом, не думаем о родителях. А ведь все наши «сопли» ложатся на них. Им вдвойне тяжелее, втройне. Это нам куртка не той фирмы, не такая модная, телефон не той модели. Мы капризничаем. А каково им наши хотелки исполнять, наши капризы выслушивать, сопельки наши вытирать? Я тоже не думал, каково моим родителям, носить меня туда-сюда на руках, утку подносить и относить. Думал только о себе, о своей беде, о том, что мое горе самое страшное и мне больнее всех на свете. И внутренне я взбунтовался!Алексей решил, что будет жить полноценной жизнью, и именно — жить, а не существовать. И у него получилось: сегодня он спортсмен-паралимпиец, пловец, обладатель черного пояса по карате, успешный бизнесмен, семьянин и отец четверых детей.— У меня всегда спрашивают, в чем секрет? Начинаю думать, копаться в себя. И понимаю — да нет никакого особенного секрета. Все просто. Смотрю в глубину событий, которые со мной произошли, и вижу какую-то последовательность, как будто Господь-Бог за ручку ведет тебя. И каждого из нас, я в этом уверен. Я же не один такой. Каждого из нас ведет что-то неведомое. И только мы сами не желаем этого видеть! Как в песне Цоя: «Руки в карманы, вниз глаза да за зубы язык. Ох, заедает меня тоска, верная подруга моя…».Виктора Цоя, кстати, Алексей Талай цитировал неоднократно. И вспоминал деда – ветерана войны, того самого, которого приехал поздравить с праздником Победы, да сам подорвался на немецкой мине.— Дед успел меня «прокачать»! Откликаясь на просьбы рассказать о войне, говорил: «Что, внучек тебе рассказать? Сидим в окопах, голодные, холодные, мороз, смерть, а думаем не о себе. Дома мать, брат, маленькая сеструха, кто их защитит, коли не я? Фашисты людей в колодцах живыми топили, маленьким деткам головы разбивали об угол дома, как я не мог пойти, их не защитить?». Он говорил мне: «Да. Бывают в жизни разные ситуации, разные испытания. Мальчик, ты тоже смотри! Не думай, что мы тебе всю жизнь соломку подстилать будем!», — и, помню, дед, боевой такой, в шрамах весь, пальцем стучит по столу: «Когда-нибудь и тебе надо будет встать в строй, будешь батькой, станешь отвечать за всю семью!». Я вспоминаю каждое его слово.Кстати, может быть в память о деде, Алексей в Беларуси стал инициатором патриотической акции. Белорусы собирали средства на памятник Победе в Минске. Причем собирали и просто монеты, которые переплавляли в металл для памятника. Еще один такой же памятник решено установить в Бресте.В Липецке белорусов решили поддержать, и мэр Липецка Евгения Уваркина объявила, что наш город присоединяется к сбору монет для памятника Победы. Стеклянную колбу для монет установили в ЛГТУ. Завтра ее передадут в ЛГПУ, где также пройдет встреча с Алексеем Талаем.Студентам же в конце встречи Алексей дал такой совет:— Что же я вам хочу сказать всеми этими моими личными историями? Вот, вам, студентам, или ученикам школ… Все, что происходит с нами – не просто так. Все ваши встречи, может, даже ссоры, это не просто так. Ваш друг где-то вас раздражает? А может, вы, наоборот, соратники с кем-то, и все хорошо? Это не просто так, береги это и отвечай взаимностью! Или вы сидите на уроках, на парах, может кто-то отвлекает вас своим телефоном, вы начинаете злиться, успокойтесь, сконцентрируйтесь на том, какие знания в вас сейчас вкладывают, что они будут помогать вам потом всю жизнь! 45 минут урока, а помощь на всю жизнь может оказаться. Помните об этом.И снова Алексей процитировал Виктора Цоя: «Если есть тело, должен быть дух. Если есть шаг, должен быть след, если есть тьма, должен быть свет. Хочешь ли ты изменить этот мир? Сможешь ли ты принять, как есть? Встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон?».- Цой пел – хочешь ли ты изменить этот мир? Говорят, что Конфуцию принадлежит выражение: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Но некоторые философы считают, что наоборот повезло тем, кто живет в эпоху перемен. На их долю выпало что-то изменить в лучшую сторону. Я считаю, что именно сейчас такое время, и все в наших руках.