При ремонте гаража нашли минометную мину

Сегодня её уничтожили.

Сегодня в 16:20 на специализированном полигоне спасатели уничтожили минометную мину калибром 82 миллиметра.Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, мина была найдена при проведении ремонта гаража ОМВД по Данковскому району.Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасного предмета нужно немедленно сообщить информацию по телефону 01, 02. При этом желательно представиться и сообщить время, место и обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения.Также следует не предпринимать никаких самостоятельных действий, ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чем-либо этот предмет, не пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой, не оказывать на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия.По возможности до прибытия полиции нужно принять меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц и не приближаться самим в радиусе до 50-100 метров.