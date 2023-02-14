Общество

сегодня, 17:25

При ремонте гаража нашли минометную мину

2 464
#спасатели #УГПСС
При ремонте гаража нашли минометную мину

Сегодня её уничтожили.

Сегодня в 16:20 на специализированном полигоне спасатели уничтожили минометную мину калибром 82 миллиметра.

Как сообщает пресс-служба Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, мина была найдена при проведении ремонта гаража ОМВД по Данковскому району.

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Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасного предмета нужно немедленно сообщить информацию по телефону 01, 02. При этом желательно представиться и сообщить время, место и обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения.

Также следует не предпринимать никаких самостоятельных действий, ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чем-либо этот предмет, не пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой, не оказывать на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия.

По возможности до прибытия полиции нужно принять меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц и не приближаться самим в радиусе до 50-100 метров.
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#спасатели #УГПСС

Комментарии (2)

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граф всемогущий

7 минут назад
кто-то припрятал, а потом успешно забыл
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Ну

20 минут назад
И откуда она??
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