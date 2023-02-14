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Липецкая вечЁрка: авария со скорой, оторванный палец и миллион растений

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#вечЁрка #ДТП #производственный травматизм #озеленение
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Липецкая вечЁрка: авария со скорой, оторванный палец и миллион растений

Сегодня, 14 февраля, реанимобиль попал в массовое ДТП, липчанин получил травму на производстве, «Зеленхоз» рассказал, что высадит в Липецке миллион растений.

Сегодня утром на улице Московской произошла массовая авария. Водитель автобуса неудачно сманеврировал и столкнулся с тремя автомобилями, одним из которых был «Фордом Транзит» скорой помощи. В ДТП никто не пострадал. Регистратор, проезжавшего мимо автомобиля, зафиксировал момент столкновения.

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Видео: myregion48

Накануне в больницу «Липецк-Мед» привезли пациента с производственной травмой. Работавший на токарном станке 51-летний мужчина по невнимательности размозжил сверлом большой палец левой руки. По словам медиков, палец фактически уничтожен.

В областном управлении Государственной инспекции труда об этом несчастном случае, произошедшем на предприятии на улице Римского-Корсакова в Липецке, еще не знают.

— Я однажды работал на фрезерном станке дисковой фрезой и был в перчатках. Глазом не успел моргнуть, как оказался без перчатки, которая намоталась на фрезу. Слава богу, что обошлось, но технику безопасности забывать нельзя, — напомнил Безмасочник.

Миллион растений планируют высадить сотрудники «Зеленхоза» этой весной. Пока рассада находятся в теплицах. Озеленители  рассказали, какие клумбы разобьют в Липецке. При подборе растений для них учитывались не только колористические решения, но и периоды цветения. «Зеленхоз» постарается заполнить клумбы так, чтобы не увядали весь сезон. 









Фото: пресс-службы администрации Липецка

Для читателей GOROD48 эта новость стала поводом поговорить о качестве озеленения Липецка.

— А где деревья в бывшем зелёном городе Липецке? Пустыня в центре и в новых районах, вырубленный ЛТЗ, Сокол, проспект Победы, Советская, Зегеля и т. д. и т. п. Уродливые парки (Нижний вырублен, а Победы — как джунгли, зарос сорняком) — написал Садовод.

— На клумбах по Космонавтов (от ТЦ «Торнадо» до «Ноябрьского») в прошлом году пырей и полынь росли. И это на такой оживленной улице! Никогда такого не было! «Зеленхоз», ау! Есть в планах по озеленению эта улица, или пырей это и есть озеленение по-липецки?! — поинтересовался Мэл.

— Все ёлки посохли. Наверное, болезнь. Надо спасать, что осталось! — волнуется Парк Победы.

— Там, где вырубили большие деревья, появились лужи, разрушается проезжая часть и фундаменты домов. Одно большое дерево испаряет до 200 литров воды в сутки. Иначе будет болото, — добавил Ботаник.

Новый председатель городского департамента ЖКХ Ирина Вербецкая рассказала, какие поставила перед собой задачи, как будет работать с управляющими компаниями, и когда липчане увидят первые результаты концессионного соглашения с «Росводоканалом». С 2019 года она стала пятым руководителем департамента, в котором начальники больше года не задерживаются. Даже в прокуратуре на это обратили внимание



Сегодня был такой солнечный день, что казалось вот-вот наступит весна, но нет, зима пока не собирается сдаваться. Завтра ожидается небольшой снег. Днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, до -4 градусов, а ночью — до -7.
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#вечЁрка #ДТП #производственный травматизм #озеленение
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Комментарии (2)

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Koммунист

22 минуты назад
Стабильность
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Электорат

сегодня, 20:27
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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