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Больше 300 городских уток зимуют на Лебедином озере НЛМК

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#Лебединое озеро
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На Лебедином озере Новолипецкого металлургического комбината зимуют около 400 птиц. С начала зимы, к постоянным обитателям водоема со всего Липецка слетелись больше 300 диких уток. 

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Пернатые прилетают на Лебединое озеро ежегодно. Птицы ищут открытую воду и пищу. Озеро не замерзает, так как по дну водоема подается горячий пар и сжатый воздух. Кормят обитателей водоема по рациону Московского зоопарка, зерно заготавливают с запасом на диких уток. 

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Во время морозов зоотехники НЛМК ежедневно дают птицам около 120 килограммов зерна. За зиму на кормление птиц уходит примерно фура зерновых и комбикорма. 

- К нам ежегодно прилетают сотни птиц со всего города. Когда температура опускается ниже -15 градусов, их число увеличивается. Многие остаются. Кормов у нас хватает на всех, поэтому пока на водоемах Липецка стоит лед, утки с удовольствием выбирают местом зимовки наше Лебединое озеро, - рассказала зоотехник Наталья Воинова. 

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Лебединому озеру НЛМК больше 40 лет. На пяти гектарах здесь содержат 460 особей птиц, в том числе 15 редких и исчезающих видов. Парк стал естественным индикатором благополучной экологической обстановки НЛМК. 

Фото и видео пресс-службы НЛМК
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#Лебединое озеро
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