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Больше 300 городских уток зимуют на Лебедином озере НЛМК
На Лебедином озере Новолипецкого металлургического комбината зимуют около 400 птиц. С начала зимы, к постоянным обитателям водоема со всего Липецка слетелись больше 300 диких уток.
Во время морозов зоотехники НЛМК ежедневно дают птицам около 120 килограммов зерна. За зиму на кормление птиц уходит примерно фура зерновых и комбикорма.
- К нам ежегодно прилетают сотни птиц со всего города. Когда температура опускается ниже -15 градусов, их число увеличивается. Многие остаются. Кормов у нас хватает на всех, поэтому пока на водоемах Липецка стоит лед, утки с удовольствием выбирают местом зимовки наше Лебединое озеро, - рассказала зоотехник Наталья Воинова.
Лебединому озеру НЛМК больше 40 лет. На пяти гектарах здесь содержат 460 особей птиц, в том числе 15 редких и исчезающих видов. Парк стал естественным индикатором благополучной экологической обстановки НЛМК.
Фото и видео пресс-службы НЛМК