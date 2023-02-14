сегодня, 17:00
После короткого потепления в Липецкую область вернутся минусовые температуры: завтра до -6
15 февраля характер погоды в Центральном федеральном округе останется неустойчивым – под влиянием атмосферных фронтов пройдет небольшой снег.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северный, 9-14 м/сек. Ночью на улице от -3 до -8 градусов, днем – от -1 до -6.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью будет от -5 до -7, днем – от 2 до 4 градусов мороза.
День 15 февраля стал самым теплым в Липецке в 1962 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 29 градусов мороза.