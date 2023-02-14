Погода в Липецке

сегодня, 17:00

После короткого потепления в Липецкую область вернутся минусовые температуры: завтра до -6

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#похолодание
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После короткого потепления в Липецкую область вернутся минусовые температуры: завтра до -6

15 февраля характер погоды в Центральном федеральном округе останется неустойчивым – под влиянием атмосферных фронтов пройдет небольшой снег. 

16 и 17 февраля атмосферное давление в регионе начнет расти – осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 февраля – 4-5 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы, 16 февраля – 7 градусов мороза, что в пределах нормы, 17 февраля – 8-9 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северный, 9-14 м/сек. Ночью на улице от -3 до -8 градусов, днем – от -1 до -6. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью будет от -5 до -7, днем – от 2 до 4 градусов мороза.

День 15 февраля стал самым теплым в Липецке в 1962 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году – 29 градусов мороза. 

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#похолодание
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