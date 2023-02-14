В России
сегодня, 17:01
Госдума приняла законы об интеграции новых регионов в законодательство РФ
105
Новые регионы интегрируются в российское законодательство о соцзащите, образовании и здравоохранении.
На пленарном заседании 14 февраля Госдума приняла федеральные законы об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российское законодательство в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.
Социальные законопроекты определяют особенности, связанные с размером прожиточного минимума в новых регионах, выплатой пенсий, больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, поддержкой ветеранов, инвалидов и других категорий граждан, - говорится на сайте Госдумы.
"Жители новых регионов будут получать пенсии, выплаты на детей, другие социальные пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятые инициативы.
"Наши граждане из Луганской, Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей должны получать социальную поддержку и чувствовать себя защищенными так же, как и в других регионах Российской Федерации. Наша задача — выйти на принятие решений, обеспечивающих оказание им мер социальной поддержки с 1 марта", - отметил Володин.
По его словам, с момента вступления закона в силу школьники смогут получать горячее питание, бесплатные учебники, студенты — академическую и социальную стипендию, льготы на проезд.
Речь также идет о признании образования, ученых степеней и званий, ранее полученных жителями четырех новых субъектов РФ, об особенностях лицензирования и аккредитации образовательных организаций.
Закон определяет переходные периоды для организации работы образовательных учреждений ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с российским законодательством. Все преподаватели из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации.
"Поэтапная реализация закона позволит максимально эффективно интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в российское образовательное пространство", — подчеркнул Володин.
Социальные законопроекты определяют особенности, связанные с размером прожиточного минимума в новых регионах, выплатой пенсий, больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, поддержкой ветеранов, инвалидов и других категорий граждан, - говорится на сайте Госдумы.
"Жители новых регионов будут получать пенсии, выплаты на детей, другие социальные пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятые инициативы.
"Наши граждане из Луганской, Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей должны получать социальную поддержку и чувствовать себя защищенными так же, как и в других регионах Российской Федерации. Наша задача — выйти на принятие решений, обеспечивающих оказание им мер социальной поддержки с 1 марта", - отметил Володин.
По его словам, с момента вступления закона в силу школьники смогут получать горячее питание, бесплатные учебники, студенты — академическую и социальную стипендию, льготы на проезд.
Речь также идет о признании образования, ученых степеней и званий, ранее полученных жителями четырех новых субъектов РФ, об особенностях лицензирования и аккредитации образовательных организаций.
Закон определяет переходные периоды для организации работы образовательных учреждений ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с российским законодательством. Все преподаватели из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации.
"Поэтапная реализация закона позволит максимально эффективно интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в российское образовательное пространство", — подчеркнул Володин.
105