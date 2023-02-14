Происшествия

28 минут назад

С пожилой ельчанки потребовали 80 000 рублей за срочную медицинскую помощь сыну

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#мошенничество
С пожилой ельчанки потребовали 80 000 рублей за срочную медицинскую помощь сыну

Женщина не поверила мошенникам.

Как сообщает пресс-служба полиции, 13 февраля на домашний телефон 83-летней ельчанки позвонил «представитель медицинского учреждения» и сообщил, что её сыну срочно требуется медицинская помощь.

После этого пенсионерке предложили заплатить 80 000 рублей за необходимые её сыну лекарства.

Но женщина засомневалась и решила лично перезвонить сыну. Оказалось, что тот ни в какую больницу не попадал.
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#мошенничество

Комментарии (1)

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Деревня дураков

15 минут назад
Женщина не поверила мошенникам. ВАУ. Для Липецка это что-то экстраординарное.
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