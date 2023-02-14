С пожилой ельчанки потребовали 80 000 рублей за срочную медицинскую помощь сыну

Женщина не поверила мошенникам.

Как сообщает пресс-служба полиции, 13 февраля на домашний телефон 83-летней ельчанки позвонил «представитель медицинского учреждения» и сообщил, что её сыну срочно требуется медицинская помощь.



После этого пенсионерке предложили заплатить 80 000 рублей за необходимые её сыну лекарства.



Но женщина засомневалась и решила лично перезвонить сыну. Оказалось, что тот ни в какую больницу не попадал.