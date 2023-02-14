Раненому мобилизованному выплатили полмиллиона рублей после вмешательства прокуратуры

В прокуратуру Липецкой области поступило около 300 обращений по вопросам мобилизации — как от самих мобилизованных, так и от их родных: жён, матерей, сестёр.

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В прокуратуре Липецкой области сегодня подвели итоги 2022 года. Одна из самых важных тем прошлого года — проведение частичной мобилизации.



Прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов рассказал, что поскольку мобилизационная система не была задействована в нашей стане со времён Великой Отечественной войны, то, когда органы власти приступили к проведению частичной мобилизации, не обошлось без накладок, нарушений и непонимания. Прокуратура Липецкой области работала над их устранением с совестно с органами власти и военной прокуратурой Тамбовского гарнизона.



Всего по вопросам мобилизации в прокуратуру поступило порядка 300 обращений и все они были разрешены. При этом генпрокуратура установила очень короткий срок рассмотрения таких обращений — всего трое суток.



«Большинство обращений были связаны с вопросами, касающимися разъяснений действующего законодательства: что делать, как, куда обращаться, где и как получать положенные выплаты. Но были и моменты, связанные с определённой недоработкой органов власти и военного управления. Так, с нашим участием совместно с прокуратурой Архангельской области было рассмотрено обращение о выплате компенсации мобилизованному, который получил ранение и находился в госпитале в Архангельской области. За трое суток мы провели проверку, направили необходимые документы, и была выплачена компенсация в размере 500 тысяч рублей. И таких обращений, связанных с восстановлением прав, было достаточно много. Все граждане получили свою защиту», - отметил Геннадий Анисимов.



Из 300 обращений в прокуратуры большинство — не от самих мобилизованных, а от их родных: жён, матерей, сестёр, уполномоченных по правам человека и предпринимателей. Предприниматели интересовались, каким образом им продолжать дальше вести бизнес, если их или их сотрудников мобилизовали.



Несколько мобилизованных удалось вернуть домой - в основном, речь идёт о многодетных отцах и лицах с серьёзными проблемами со здоровьем. В том числе был житель Липецкой области, которого мобилизовали, но уже потом выяснилось, что человек имеет группу инвалидности. В результате мужчину демобилизовали.



А ещё был случай, когда родственники обратились с жалобой, что человек ошибочно мобилизован, провели проверку, а сам военнослужащий, уже оказавшись в зоне СВО, отказался возвращаться домой и бросать боевых товарищей.