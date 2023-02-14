В мире
42 минуты назад
Молдавия временно закрыла воздушное пространство
Отмечается, что решение временное, и оно принято по соображениям безопасности.
Авиакомпании, совершающие рейсы из кишиневского аэропорта, сообщают, что воздушное пространство Молдавии временно закрыто, - передает "Интерфакс".
"Уважаемые пассажиры, в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Те, кто сегодня находится в аэропорту, на борту или собирается вылететь, сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями в аэропорту, а также на сайте авиакомпании и аэропорта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании AirMoldova.
Причины принятия такого решения не названы.
В аэропорту заявили, что "решение принято по соображениям безопасности" и оно действует до 16.00 (17.00 по московскому времени). При этом несколько рейсов задержано на несколько часов, а регистрация пассажиров на ближайшие рейсы продолжается.
Власти Молдавии пока не комментируют ситуацию.
"Уважаемые пассажиры, в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Те, кто сегодня находится в аэропорту, на борту или собирается вылететь, сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями в аэропорту, а также на сайте авиакомпании и аэропорта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании AirMoldova.
Причины принятия такого решения не названы.
В аэропорту заявили, что "решение принято по соображениям безопасности" и оно действует до 16.00 (17.00 по московскому времени). При этом несколько рейсов задержано на несколько часов, а регистрация пассажиров на ближайшие рейсы продолжается.
Власти Молдавии пока не комментируют ситуацию.