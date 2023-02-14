В мире

42 минуты назад

Молдавия временно закрыла воздушное пространство

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#Молдавия #воздушное пространство

Отмечается, что решение временное, и оно принято по соображениям безопасности.

Авиакомпании, совершающие рейсы из кишиневского аэропорта, сообщают, что воздушное пространство Молдавии временно закрыто, - передает "Интерфакс".

"Уважаемые пассажиры, в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Те, кто сегодня находится в аэропорту, на борту или собирается вылететь, сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями в аэропорту, а также на сайте авиакомпании и аэропорта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании AirMoldova.

Причины принятия такого решения не названы.

В аэропорту заявили, что "решение принято по соображениям безопасности" и оно действует до 16.00 (17.00 по московскому времени). При этом несколько рейсов задержано на несколько часов, а регистрация пассажиров на ближайшие рейсы продолжается.

Власти Молдавии пока не комментируют ситуацию.
84
#Молдавия #воздушное пространство

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