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Число случаев хищения денег с банковских счетов в РФ в 2022 году сократилось на 15%
Количество случаев хищения денег с банковских счетов в России в 2022 году сократилось на 15,31% (до 877 тысяч).
Число случаев хищения денег с банковских счетов сократилось впервые за 7 лет. В прошлом году количество операций без согласия клиентов по сравнению с 2021 годом снизилось на 15,31%, до 877 тысяч, - говорится в сообщении регулятора.
ЦБ РФ инициировал блокировку более 756 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее, и является максимальным показателем с начала такой работы в 2019 году. Регулятор рекомендовал банкам временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом лицам, информация о которых содержится в базе ФинЦЕРТ Банка России. Данные меры способствовали сокращению количества операций без согласия клиентов. Банки также усилили работу по противодействию мошенникам на платежном рынке, - говорится в сообщении.
Несмотря на активное развитие новых дистанционных платежных сервисов и рост объема денежных переводов (на 39%, до 1458,6 трлн рублей), размер ущерба от действий кибермошенников вырос незначительно — на 4,29%, до 14,2 млрд рублей. Как и в предыдущие годы, больше всего операций без согласия клиентов в количественном выражении пришлось на оплату товаров и услуг в Интернете. Но ву 2022 году активность злоумышленников по этому направлению снизилась и перетекла в дистанционные банковские сервисы — мобильный и интернет-банкинг. Заполучив доступ к сервисам, мошенники могут не только похитить у человека средства на счете, но и оформить на него кредит. Именно поэтому больше всего потерь было в дистанционном банковском обслуживании: их общий размер составил 9,3 млрд рублей.
Банки вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее, — 618,4 млн рублей, или 4,4% от всего объема краж. Такой уровень возмещения объясняется сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные. Кроме того, в 2022 году мошенники стали активно использовать для хищения денег социальные сети и мобильные приложения. С февраля прошлого года Банк России инициирует блокировку таких материалов. За неполный год прекращена работа почти 2 тыс. страниц в социальных сетях и нескольких десятков мобильных приложений, а общее количество направленных на блокировку ресурсов составило свыше 15 тысяч.
ЦБ РФ инициировал блокировку более 756 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее, и является максимальным показателем с начала такой работы в 2019 году. Регулятор рекомендовал банкам временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом лицам, информация о которых содержится в базе ФинЦЕРТ Банка России. Данные меры способствовали сокращению количества операций без согласия клиентов. Банки также усилили работу по противодействию мошенникам на платежном рынке, - говорится в сообщении.
Несмотря на активное развитие новых дистанционных платежных сервисов и рост объема денежных переводов (на 39%, до 1458,6 трлн рублей), размер ущерба от действий кибермошенников вырос незначительно — на 4,29%, до 14,2 млрд рублей. Как и в предыдущие годы, больше всего операций без согласия клиентов в количественном выражении пришлось на оплату товаров и услуг в Интернете. Но ву 2022 году активность злоумышленников по этому направлению снизилась и перетекла в дистанционные банковские сервисы — мобильный и интернет-банкинг. Заполучив доступ к сервисам, мошенники могут не только похитить у человека средства на счете, но и оформить на него кредит. Именно поэтому больше всего потерь было в дистанционном банковском обслуживании: их общий размер составил 9,3 млрд рублей.
Банки вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее, — 618,4 млн рублей, или 4,4% от всего объема краж. Такой уровень возмещения объясняется сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные. Кроме того, в 2022 году мошенники стали активно использовать для хищения денег социальные сети и мобильные приложения. С февраля прошлого года Банк России инициирует блокировку таких материалов. За неполный год прекращена работа почти 2 тыс. страниц в социальных сетях и нескольких десятков мобильных приложений, а общее количество направленных на блокировку ресурсов составило свыше 15 тысяч.