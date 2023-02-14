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Минэкономразвития предложило упростить статистическую отчетность для малого бизнеса

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#бизнес #отчетность

Минэкономразвития собирается упростить малому бизнесу процедуру предоставления статистической отчётности: вместо многочисленных форм, в которых обычно дублируются пункты, необходимо будет отчитываться по исчерпывающему списку сведений.

Минэкономразвития разработало законопроект, резко сокращающий число показателей, по которым малый бизнес должен отчитываться перед Росстатом. Это должно сэкономить предпринимателям время и деньги, считают авторы инициативы, - передает РБК со ссылкой на законопроект министерства.

Росстат сейчас проводит сплошное статистическое наблюдение за субъектами малого и среднего бизнеса раз в пять лет. В остальное время проводятся выборочные наблюдения малых и средних предприятий раз в месяц или раз в квартал, микропредприятий — раз в год. Последнее сплошное статистическое наблюдение МСП проводилось в 2021 году.

Поправки убирают из закона конкретную периодичность проведения статистических наблюдений. В новой версии указано, что порядок их проведения устанавливает правительство.

Согласно проекту, малому бизнесу нужно будет сдавать отчетность не в несколько ведомств, а в личном кабинете на цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных, используя электронную подпись. В частности, для индивидуальных предпринимателей и представителей юрлиц по доверенности предусмотрена возможность использовать неквалифицированную электронную подпись физлица. Доступ к личному кабинету может быть предоставлен в том числе через "Госуслуги" или портал МСП, уточняется в пояснительной записке. Нововведение позволит сократить время заполнения отчетности до нескольких часов в год, утверждается в документе.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Из почти 2,5 тыс. регулярных форм отчетности более 1 тыс. приходится на малый бизнес, - говорится в пояснительной записке. "Сложные и трудоемкие формы, предоставляемые в различные ведомства, требуют от предпринимателей существенных трудовых и финансовых затрат на их заполнение", — указывают авторы инициативы.

Новация заключается в том, что предприниматели будут предоставлять статистическую отчетность не по формам, а по исчерпывающему перечню показателей, утверждаемому правительством. Росстат совместно с объединениями бизнеса сейчас оптимизирует этот перечень, - рассказали в пресс-службе Минэкономразвития. Помимо этого, показатели для заполнения будут автоматически выбираться из этого списка в зависимости от деятельности конкретной фирмы, уточнили в пресс-службе.

Перечень будет составлен таким образом, чтобы исключить дублирование данных и максимально убрать ежемесячную отчетность, следует из пояснительной записки. Будет учитываться универсальность показателя для максимального числа видов экономической деятельности, возможность его использования для контроля исполнения документов стратегического планирования.

Законопроект запрещает собирать с субъектов малого предпринимательства отчетность или иную информацию, не предусмотренную перечнем первичных статистических показателей. Исключение составляют административные данные, получаемые государственными органами, например Федеральной налоговой службой или Центробанком. К административным данным законопроект также относит налоговую, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, включая консолидированную финансовую отчетность.

Поправки допускают, что «в целях предотвращения ухудшения геополитической и экономической ситуации, оказывающей влияние на развитие отраслей экономики, а также в условиях чрезвычайной ситуации» правительство вправе изменить правила сбора отчетности. В том числе возможна полная или частичная отмена этого запрета. Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, ограничения на сбор сведений, помимо утвержденных перечнем, могут быть сняты только по решению правительства для недопущения ухудшения экономической обстановки, а также в чрезвычайных ситуациях.



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#бизнес #отчетность

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