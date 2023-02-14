сегодня, 14:14
Минэкономразвития предложило упростить статистическую отчетность для малого бизнеса
Минэкономразвития собирается упростить малому бизнесу процедуру предоставления статистической отчётности: вместо многочисленных форм, в которых обычно дублируются пункты, необходимо будет отчитываться по исчерпывающему списку сведений.
Росстат сейчас проводит сплошное статистическое наблюдение за субъектами малого и среднего бизнеса раз в пять лет. В остальное время проводятся выборочные наблюдения малых и средних предприятий раз в месяц или раз в квартал, микропредприятий — раз в год. Последнее сплошное статистическое наблюдение МСП проводилось в 2021 году.
Поправки убирают из закона конкретную периодичность проведения статистических наблюдений. В новой версии указано, что порядок их проведения устанавливает правительство.
Согласно проекту, малому бизнесу нужно будет сдавать отчетность не в несколько ведомств, а в личном кабинете на цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных, используя электронную подпись. В частности, для индивидуальных предпринимателей и представителей юрлиц по доверенности предусмотрена возможность использовать неквалифицированную электронную подпись физлица. Доступ к личному кабинету может быть предоставлен в том числе через "Госуслуги" или портал МСП, уточняется в пояснительной записке. Нововведение позволит сократить время заполнения отчетности до нескольких часов в год, утверждается в документе.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
Из почти 2,5 тыс. регулярных форм отчетности более 1 тыс. приходится на малый бизнес, - говорится в пояснительной записке. "Сложные и трудоемкие формы, предоставляемые в различные ведомства, требуют от предпринимателей существенных трудовых и финансовых затрат на их заполнение", — указывают авторы инициативы.
Новация заключается в том, что предприниматели будут предоставлять статистическую отчетность не по формам, а по исчерпывающему перечню показателей, утверждаемому правительством. Росстат совместно с объединениями бизнеса сейчас оптимизирует этот перечень, - рассказали в пресс-службе Минэкономразвития. Помимо этого, показатели для заполнения будут автоматически выбираться из этого списка в зависимости от деятельности конкретной фирмы, уточнили в пресс-службе.
Перечень будет составлен таким образом, чтобы исключить дублирование данных и максимально убрать ежемесячную отчетность, следует из пояснительной записки. Будет учитываться универсальность показателя для максимального числа видов экономической деятельности, возможность его использования для контроля исполнения документов стратегического планирования.
Законопроект запрещает собирать с субъектов малого предпринимательства отчетность или иную информацию, не предусмотренную перечнем первичных статистических показателей. Исключение составляют административные данные, получаемые государственными органами, например Федеральной налоговой службой или Центробанком. К административным данным законопроект также относит налоговую, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, включая консолидированную финансовую отчетность.
Поправки допускают, что «в целях предотвращения ухудшения геополитической и экономической ситуации, оказывающей влияние на развитие отраслей экономики, а также в условиях чрезвычайной ситуации» правительство вправе изменить правила сбора отчетности. В том числе возможна полная или частичная отмена этого запрета. Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, ограничения на сбор сведений, помимо утвержденных перечнем, могут быть сняты только по решению правительства для недопущения ухудшения экономической обстановки, а также в чрезвычайных ситуациях.