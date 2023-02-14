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20 минут назад

Эрдоган заявил о спасении 8 тысяч человек из-под завалов после землетрясений в Турции

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#землетрясение в Турции

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. Всего погибли более 31 тысячи человек.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о спасении в стране после землетрясений 8 тысяч человек, находившихся под завалами, - передает РИА Новости.

"К сожалению, землетрясения вызвали колоссальные разрушения в радиусе 500 километров от эпицентра - в 10 провинциях, где проживают 13,5 миллионов граждан. С учетом городов, где ощущались толчки, в целом затронуты катастрофой почти 20 миллионов человек. По словам ученых, высвобожденная землетрясениями энергия равна мощности 500 атомных бомб", - заявил он в видеообращении к участникам World Government Summit.

"Увы, увеличивается и число жертв по мере того, как разбираются завалы. Значительную часть из 81 тысячи человек, пострадавших при землетрясениях, мы уже выписали из больниц, остальные продолжают получать медицинскую помощь. Наши поисково-спасательные команды живыми извлекли из-под завалов более восьми тысяч человек", - сообщил Эрдоган.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По данным на понедельник, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
42
#землетрясение в Турции

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