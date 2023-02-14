После драки в баре липчанин сходил за ножом и подстерег обидчика

32-летний житель Липецка осужден к шести годам строгого режима за нанесение ножевых ранений встреченному в баре мужчине. Его осудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что ночью 19 июня 2022 года подсудимый выпивал в баре на улице Гагарина, где поссорился с одним из посетителей. Сора переросла в драку, которая приложилась на улице.



«Затаив обиду, подсудимый сходил домой за кухонным ножом и вернулся к бару. Подкараулив 30-летнего липчанина, угрожая убийством, он нанес ему не менее четырех ударов ножом, в том числе в грудную клетку, и с места преступления скрылся. Истекающего кровью потерпевшего заметили его знакомые и обратились за медицинской помощью», - говорится в обвинении.



Раненого вовремя доставили в больницу, он выжил. Судмедэкспертиза пришла к выводу, что его здоровью причинен тяжкий вред.



«Учитывая неоднократность нанесения ударов, а также их локализацию (область сердца), следствие пришло к выводу об умышленном причинении смерти потерпевшему. Однако убийство не было доведено до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам, так как потерпевшему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.



Вину в совершении преступления подсудимый признал частично и выдвинул версию о самообороне. Следствие не нашло доказательств его доводов ни в показаниях свидетелей, ни в результатах экспертиз.

