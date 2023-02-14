Происшествия

50 минут назад

Липецкому токарю оторвало палец

2 935
#несчастный случай
2
Липецкому токарю оторвало палец

Сверло станка сделало из него инвалида.

Вчера в больницу «Липецк-Мед» скорая помощь привезла рабочего, получившего производственную травму. Работавший на токарном станке 51-летний мужчина по невнимательности размозжил сверлом свой большой палец на левой руке. По словам медиков, палец был фактически уничтожен.

В областном управлении Государственной инспекции труда об этом несчастном случае, произошедшем на предприятии на улице Римского-Корсакова в Липецке, еще не знают

2 935
#несчастный случай
2

Комментарии (2)

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ну и ну

39 минут назад
а в профсоюзах? тоже ничего не знают? как всегда некому защитить рабочего...
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Как всегда

44 минуты назад
Хотят замять.
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