Липецкому токарю оторвало палец

Сверло станка сделало из него инвалида.

Вчера в больницу «Липецк-Мед» скорая помощь привезла рабочего, получившего производственную травму. Работавший на токарном станке 51-летний мужчина по невнимательности размозжил сверлом свой большой палец на левой руке. По словам медиков, палец был фактически уничтожен.



В областном управлении Государственной инспекции труда об этом несчастном случае, произошедшем на предприятии на улице Римского-Корсакова в Липецке, еще не знают



