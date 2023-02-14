Происшествия
50 минут назад
Липецкому токарю оторвало палец
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Сверло станка сделало из него инвалида.
Вчера в больницу «Липецк-Мед» скорая помощь привезла рабочего, получившего производственную травму. Работавший на токарном станке 51-летний мужчина по невнимательности размозжил сверлом свой большой палец на левой руке. По словам медиков, палец был фактически уничтожен.
В областном управлении Государственной инспекции труда об этом несчастном случае, произошедшем на предприятии на улице Римского-Корсакова в Липецке, еще не знают
В областном управлении Государственной инспекции труда об этом несчастном случае, произошедшем на предприятии на улице Римского-Корсакова в Липецке, еще не знают
2 935
ну и ну
Как всегда