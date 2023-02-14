Общество

сегодня, 12:45

Рассмотрение иска на 892,8 миллиона рублей к Липецкой кондитерской фабрике «Рошен» отложено до 21 марта

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#суд #Рошен
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Рассмотрение иска на 892,8 миллиона рублей к Липецкой кондитерской фабрике «Рошен» отложено до 21 марта

Иск к Липецкой кондитерской фабрике «Рошен» подало общество с ограниченной ответственностью «Рошен».

Сегодня Арбитражный суд Липецкой области начал рассмотрение дела о взыскании с Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» 892,8 миллиона рублей. Иск к Липецкой кондитерской фабрике «Рошен» подало общество с ограниченной ответственностью «Рошен».

«В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились. До заседания представитель истца направил ходатайство об отложении судебного разбирательства. Суд удовлетворил заявленное ходатайство и отложил рассмотрение дела на 21 марта 2023 года», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Как указано в исковом заявлении, между ООО «Рошен» и АО ЛКФ «Рошен» в период с марта 2014 года по январь 2019 года были заключены договоры займа. Заемщиком денежные средства возвращены лишь частично. В январе 2022 года в адрес АО ЛКФ «Рошен» направлена претензия с требованием оплатить сумму задолженности. Однако ответчик долг не погасил, в связи с чем истец обратился в суд. Общая сумма долга по заключенным договорам займа на момент подачи искового заявления составляет 892,8 миллиона рублей.
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#суд #Рошен
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Комментарии (7)

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Конечно

10 минут назад
Конечно, будут. Но не все)))
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Коммунист

15 минут назад
Конечно, кто тебе такую чушь сказал?
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Конечно

20 минут назад
Коммунист, потому что буржуи тоже будут вечно, а не 69 лет без трёх дней)))
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Липчанин

30 минут назад
не-а чё, Конфисковать бы и возродить производство (рабочие места , налоги , конкуренция и тд) .А так очередной ТРЦ !? ...
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Коммунист

43 минуты назад
Буржуи между собой грызутся. На это можно смотреть вечно)))
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не-а чё

43 минуты назад
Конфисковать все активы рошена. В цивилизованных странах всегда так делают.
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Koммунист

56 минут назад
Были мои любимые конфеты
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