Происшествия
сегодня, 12:34
В Грязях завершено расследование дела о краже дорогого мотоцикла
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Троих подозреваемых ждёт суд.
Напомним, ещё 26 мая прошлого года пресс-служба полиции сообщила, что 43-летнего жителя Елецкого района и 41-летнего грязинца подозревают в краже мотоцикла. По версии следствия, мужчины увидели в интернете объявление о продаже мотоцикла за 270 тысяч рублей, под видом покупателей приехали в Грязи на встречу с продавцом и захотели провести тест-драйв, но продавец не согласился. Потенциальные покупатели уехали, а на следующую ночь проникли во двор и украли мотоцикл. Украденный мотоцикл был изъят.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, грязинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении трех мужчин, обвиняемых в краже мотоцикла «НОNDА СВ 600 HORNET».
«Один из подозреваемых обязался передать своим соучастникам информацию об особенностях мотоцикла, его местонахождении и собственнике, а также заранее обещал приобрести его. Получив необходимые сведения, ночью 23 мая 2022 года двое других обвиняемых проникли на территорию домовладения потерпевшего в городе Грязи, откуда похитили мотоцикл, причинив потерпевшему материальный ущерб в размере 265 тысяч рублей. Однако в тот же день все трое были задержаны полицейскими при передаче похищенного мотоцикла», - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Действия непосредственных исполнителей преступления квалифицированы по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», на время следствия они были арестованы.
Предполагаемому «заказчику» кражи предъявлено обвинение по части 5 статьи 33, пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Пособничество в совершении кражи».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, грязинский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении трех мужчин, обвиняемых в краже мотоцикла «НОNDА СВ 600 HORNET».
«Один из подозреваемых обязался передать своим соучастникам информацию об особенностях мотоцикла, его местонахождении и собственнике, а также заранее обещал приобрести его. Получив необходимые сведения, ночью 23 мая 2022 года двое других обвиняемых проникли на территорию домовладения потерпевшего в городе Грязи, откуда похитили мотоцикл, причинив потерпевшему материальный ущерб в размере 265 тысяч рублей. Однако в тот же день все трое были задержаны полицейскими при передаче похищенного мотоцикла», - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Действия непосредственных исполнителей преступления квалифицированы по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», на время следствия они были арестованы.
Предполагаемому «заказчику» кражи предъявлено обвинение по части 5 статьи 33, пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Пособничество в совершении кражи».
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