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Дело о мошенничестве с продажей пиломатериалов дошло до суда

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#мошенничество
Дело о мошенничестве с продажей пиломатериалов дошло до суда

Житель Лев-Толстовского района заплатил мошеннику 37 тысяч рублей за пиломатериалы, но их так и не получил.

Прокурор Добровского района направил в суд уголовное дело по факту мошенничества, причинившего значительный ущерб гражданину.

По версии следствия, в начале февраля прошлого года на сайте бесплатных объявлений было размещено сообщение о продаже пиломатериалов в Добровском районе. Житель Лев-Толстовского района решил купить пиломатериалы и в марте при встрече на пилораме передал продавцу в качестве аванса половину стоимости товара - 37 тысяч рублей. Но потом продавец перестал выходить на связь.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ноябре полицией было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, был установлен подозреваемый в мошенничестве — 33-летний житель Добровского района, который выполнял на пилораме разовые работы — пилил деревья. А когда собственник пилорамы заболел, подозреваемый решил выложить объявление о продаже пиломатериалов.

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
487
#мошенничество

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