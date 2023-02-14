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17 минут назад
Фигуристу Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках
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Медикам пришлось провести еще одну операцию.
Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках, а не кисти полностью, как сообщалось ранее. Медикам удалось вовремя остановить заражение. Уточняется, что 46-летний бывший фигурист находится в сознании. Его состояние продолжают поддерживать при помощи подачи кислорода через трахеальную трубку, - пишет Lenta.ru.
14 февраля KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах заявил, что Костомарову провели вторую операцию и ампутировали кисти обеих рук. При этом отмечалось, что официального подтверждения данной информации нет.
7 февраля фигуристу ампутировали левую стопу. Позднее стало известно, что врачи опасаются за состояние правой ноги Костомарова и делают все возможное, чтобы сохранить ее, несмотря на отмирание ткани.
Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.
14 февраля KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах заявил, что Костомарову провели вторую операцию и ампутировали кисти обеих рук. При этом отмечалось, что официального подтверждения данной информации нет.
7 февраля фигуристу ампутировали левую стопу. Позднее стало известно, что врачи опасаются за состояние правой ноги Костомарова и делают все возможное, чтобы сохранить ее, несмотря на отмирание ткани.
Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.
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