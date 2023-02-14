Мэрия Липецка готова заплатить за сбор шин и их вывоз на утилизацию миллион рублей

На эту сумму можно убрать из городских дворов 174 тонны такого мусора.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка разместило заказ на сбор и вывоз изношенных шин. За это оно готово заплатить 999 959 рублей. Если взять во внимание расчеты чиновников, то уборка одной тонны шин обойдется бюджету в 5 716 рублей. То есть с улиц и дворов города подрядчик в итоге уберет до 174 тонн такого мусора.



В техническом задании сказано, что конкретные адреса, с которых будут вывозить старые автопокрышки, заказчик определит по ходу исполнения контракта. УГС Липецка также решит, с какой периодичностью подрядчик будет вывозить шины, предназначенные для утилизации. Срок исполнения контракта — с момента его подписания до конца года.



В департаменте развития территорий городской администрации говорят о том, что, согласно Правил благоустройства Липецка, шин как элемента дизайна быть не должно. Все изделия из шин в виде лебедей или клумб должны быть сданы в утиль. Но на это потребуются годы.