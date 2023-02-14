Общество

44 минуты назад

Мэрия Липецка готова заплатить за сбор шин и их вывоз на утилизацию миллион рублей

6 390
#шины #утилизация
1
Мэрия Липецка готова заплатить за сбор шин и их вывоз на утилизацию миллион рублей

На эту сумму можно убрать из городских дворов 174 тонны такого мусора.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка разместило заказ на сбор и вывоз изношенных шин. За это оно готово заплатить 999 959 рублей. Если взять во внимание расчеты чиновников, то уборка одной тонны шин обойдется бюджету в 5 716 рублей. То есть с улиц и дворов города подрядчик в итоге уберет до 174 тонн такого мусора.

В техническом задании сказано, что конкретные адреса, с которых будут вывозить старые автопокрышки, заказчик определит по ходу исполнения контракта. УГС Липецка также решит, с какой периодичностью подрядчик будет вывозить шины, предназначенные для утилизации. Срок исполнения контракта — с момента его подписания до конца года.

В департаменте развития территорий городской администрации говорят о том, что, согласно Правил благоустройства Липецка, шин как элемента дизайна быть не должно. Все изделия из шин в виде лебедей или клумб должны быть сданы в утиль. Но на это потребуются годы. 
6 390
#шины #утилизация
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мечта

11 минут назад
Koммунист, было бы славно!
ответить

Этих денег

14 минут назад
не хватит на бензин, чтобы просто проехать и собрать их в каждом 3-м дворе города. Не говоря уж про вывезти, время и трудозатраты.
ответить

Koммунист

24 минуты назад
А утилизация памятников Ленину не намечается?
ответить

ваха

27 минут назад
Плитку тротуарную и асфальт каждый год ложить
ответить

Илья

31 минуту назад
Дайте милион рублей хотя бы на год финансирования 24 маршрута что же мы стоим буквально часами во все районы едут автобусы Университетский Елецкий Автовокзал 28 микр Европейский и 30 тый и только на Сырский мы ждем транспорт очень долго а вечером с рудника уезжает в 19:59 а мы только в 20:00 заканчиваем работать пропускается рейс на 20:47 и в лучшем случае 24 едет на 21:21 а то и на 21: 54.
ответить

Нардеп

37 минут назад
А что в замен он готовы сделать?
ответить

Еще в рубрике

Взявшегося благоустроить территорию у Центра дополнительного образования подрядчика включили в реест...
#УФАС #благоустройство
1
Взявшегося благоустроить территорию у Центра дополнительного образования подрядчика включили в реест...

сегодня, 11:12

Общество
Бюджет Липецкой области софинансирует замену лифтов в рамках капремонта
#фкр
Бюджет Липецкой области софинансирует замену лифтов в рамках капремонта

сегодня, 11:00

Общество
ФСБ пресекла деятельность группы, изготавливавшей поддельные документы для иностранцев
#миграция #иностранцы
5
ФСБ пресекла деятельность группы, изготавливавшей поддельные документы для иностранцев

сегодня, 10:34

Общество
От двух производителей потребовали перестать маркировать молочную продукцию знаками ГОСТ
#торговля #молоко
17
От двух производителей потребовали перестать маркировать молочную продукцию знаками ГОСТ

сегодня, 09:39

Общество
Сегодня в Липецке: День влюблённых, интернет и соколиная охота
#Сегодня в Липецке
39
Сегодня в Липецке: День влюблённых, интернет и соколиная охота

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: подорожание проезда, в голосовании лидирует «Лебедянский» и снова эвакуация
#стоимость проезда #уборка снега #минирование
32
Липецкая вечЁрка: подорожание проезда, в голосовании лидирует «Лебедянский» и снова эвакуация

вчера, 20:23

Общество