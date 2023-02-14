Происшествия

54 минуты назад

На улице Московской в массовую аварию попала скорая помощь

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#ДТП
На улице Московской в массовую аварию попала скорая помощь

Предварительно, в аварии никто не пострадал.

Сегодня утром на улице Московской, недалеко от поворота на Полиграфическую, произошла массовая авария с участием кареты скорой помощи.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель автобуса нарушил боковой интервал и столкнулся с тремя автомобилями: «Фольксваген» под управленеим 22-летнего мужчины, «Пежо», под управленем 45-летней женщины и «Форд Транзит» — это скорая помощь, под управлением 42-летнего водителя. В ДТП никто не пострадал.
 


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Видео: myregion48
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#ДТП

Комментарии (2)

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Фуфа

36 минут назад
Пора в Липецкие маршрутки и автобусы посадить контролеров, как в Воронеже. Водятел не должен мохнатую лапу тянуть, принимать наличные., он должен следить за дорогой
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Лип

39 минут назад
А автобус уехал
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