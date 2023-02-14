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В России предлагают снизить пенсионный возраст для многодетных отцов
В Общественной палате (ОП) России предложили продлить до 2030 года действие закона о помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.
В настоящее время основные усилия и ресурсы политики в этой сфере направлены на поддержку рождения первенцев и вторых детей, которые преимущественно появляются у матерей в возрасте от 18 до 29 лет, - считают члены комиссии.
"Нереализованная потребность в детях у возрастной категории 30–40 лет — самый большой резерв восстановления рождаемости в нашей стране в ближайшие годы", — говорится в письме ОП.
Нужны дополнительные меры для стимуляции рождения третьего и последующих детей, поддержки многодетных семей, работающих родителей и для сокращения числа абортов по так называемым социальным показаниям, - отмечается в документе.
Реализация предложений в 2023–2025 годах стимулирует рождение дополнительно 460 тыс. третьих и последующих детей, а всего — 1,6 млн третьих и последующих детей. Таким образом, прирост количества всех рождений в России составит около 11% за год, что сопоставимо с эффектом от введения программы материнского капитала в 2007 году, указано в письме.
При этом от государства потребуется не более 250–300 млрд рублей в год.
"В первые годы стоимость предложенных мер не будет высокой, так как многодетных семей немного. Сообразно успешной реализации дополнительного комплекса мер стоимость возрастет, но это будет означать, что демографический кризис в России преодолен", — полагают авторы письма.
В качестве мер предлагается продлить до 2030 года действие закона, в рамках которого многодетные семьи, у которых в период с 1 января 2019 года года родились третий и последующие дети, смогут полностью или частично погасить обязательства по ипотечному жилищному кредиту в размере до 450 тысяч рублей.
Действие программы постоянно продлевается, но не на длительный срок, и это лишает семьи возможности запланировать ребенка, - пояснил глава комиссии Сергей Рыбальченко.
"Согласно закону, программа была до конца 2022 года, ее продлили, но только в октябре прошлого года. То есть она фактически перестала действовать начиная с марта, потому что семьи понимали: они не попадают уже в эту программу. Сейчас ее продлили еще на год. Но опять же, в марте семьи будут понимать, что не попадают под ее действие", — пояснил он.
Также предлагается обеспечить ежегодную индексацию субсидии не ниже уровня инфляции.
Органам власти субъектов, имеющих уровень суммарного коэффициента рождаемости ниже 1,7 детей на женщину, предлагается рекомендовать ввести региональную субсидию в размере не менее 550 тыс. рублей в 2023 году. Общая сумма федеральной и региональной субсидий в 2023 году должна составлять не менее миллиона рублей.
"Реализация такой меры потребует дополнительно 35 млрд рублей ежегодно, воспользоваться ей сможет примерно 65 тыс. семей, а родится дополнительно 100 тыс. детей в многодетных семьях. Мера также окажет влияние на рождение первых и вторых детей", — отмечается в письме.
Отсутствие субсидии и мощных мер поддержки семьи в случае рождения третьего ребенка не даст в полной мере использовать "демографическое окно возможностей".
Среди других предложений — расширить направления использования средств материнского капитала для многодетных семей. Например, дать им возможность получать ежемесячные, ежеквартальные, годовые выплаты на детей в размере одного прожиточного минимума на ребенка при уровне среднедушевого дохода не ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц.
"Сейчас разрешили выплату материнского капитала как пособие на каждого ребенка в семье до достижения ребенком возраста в три года, если доходы ниже двух прожиточных минимумов. Но мы предлагаем расширить возможность выплаты этих средств до совершеннолетия ребенка", — пояснил он.
Кроме того, общественники просят разрешить многодетным использовать маткапитал на приобретение семейного автомобиля отечественного производства. А также на коммерческий наем жилья, если семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Реализация этой меры не потребует дополнительных средств из федерального бюджета, - отмечается в документе.
В ОП также предлагают реализовать льготную программу получения детьми из многодетных семей среднего профессионального или высшего образования.
«Льготная программа предусматривает финансирование из средств федерального бюджета части стоимости обучения в размере 75% (но не более 200 тыс. рублей для бакалавриата и специалитета высшего образования и не более 100 тыс. рублей для среднего профессионального образования)», — поясняется в письме.
Она должна распространяться на весь период обучения в бакалавриате и по программам среднего профобразования, следует из документа. Объем дополнительных расходов на программу составит примерно 80–90 млрд рублей ежегодно.
Предлагается также освободить многодетные семьи от налога на единственное имущество: земельный участок размером до гектара, квартиру, дом, дачу, автомобиль или другие автотранспортные средства.
Особое внимание авторы письма обратили на поддержку многодетных отцов.
Например, предлагают снизить пенсионный возраст для них на один год на каждого ребенка, но не более пяти лет.
Также они просят внести изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", предоставив отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.
Сейчас в тексте закона отсрочка предоставляется гражданину, у которого имеется на иждивении четыре и более детей в возрасте до 16 лет, или тому, кто воспитывает без матери одного ребенка в возрасте до 16 лет. Согласно п. 4.1 этой же статьи, отсрочка также предоставляется гражданам мужского пола, у которых есть беременная жена, срок беременности которой составляет не менее 22 недель и при этом имеются на иждивении три ребенка в возрасте до 16 лет, — пояснил он.
Генштаб в декабре прошлого года выпустил директиву, согласно которой в России отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет, трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью.
Сейчас в пенсионном законодательстве предусмотрены льготы для матерей, женщин, родивших трех и более детей и воспитавших их до достижения возраста восьми лет