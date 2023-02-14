Общество
17 минут назад
ФСБ пресекла деятельность группы, изготавливавшей поддельные документы для иностранцев
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Она специализировалась на организации незаконного пребывания иностранцев в Московской и Липецкой областях.
Как сообщает телеканал «Звезда», ФСБ и Росгвардия пресекли деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания иностранцев в Московской и Липецкой областях.
По версии следствия, члены группы за деньги изготавливали для иностранцев поддельные документы, помогали в заключении фиктивных браков, установлении отцовства над детьми из числа россиян для дальнейшей легализации иностранных граждан на территории России.
«В настоящее время организатор и четыре активных участника указанной межрегиональной группы задержаны, в отношении них проводятся следственные действия. Организатору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.
Всего было проведено 45 обысков, допрошены свыше 30 свидетелей. Сотрудники ФСБ изъяли поддельные миграционные документы, материалы теневой отчетности и деньги.
По версии следствия, члены группы за деньги изготавливали для иностранцев поддельные документы, помогали в заключении фиктивных браков, установлении отцовства над детьми из числа россиян для дальнейшей легализации иностранных граждан на территории России.
«В настоящее время организатор и четыре активных участника указанной межрегиональной группы задержаны, в отношении них проводятся следственные действия. Организатору избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.
Всего было проведено 45 обысков, допрошены свыше 30 свидетелей. Сотрудники ФСБ изъяли поддельные миграционные документы, материалы теневой отчетности и деньги.
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