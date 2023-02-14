Бюджет Липецкой области софинансирует замену лифтов в рамках капремонта

Третий год подряд Липецкая область выделяет средства на обновление подъемников с истекшим сроком службы, техническое состояние которых требует первоочередной замены в рамках исполнения региональной программы капитального ремонта.

На эти цели будет направлено 300 млн рублей, что позволит заменить в периоде 2023-2025 гг. 100 лифтов из 502 запланированных в рамках региональной программы капитального ремонта.







В МКД установят современные, энергосберегающие модели, которые будут значительно безопаснее и эстетичнее своих предшественников. Для удобства жителей в лифтах устанавливают кнопки со шрифтом Брайля, на табло показывается дата и время, аудиодиспетчер сообщает этаж, во время поездки играет классическая музыка.







Всего в областную программу капремонта включено 4118 единиц лифтового оборудования. За период 2014-2022 гг. было заменено 1048 подъемников. Напомним, в первую очередь в рамках капитального ремонта производится замена лифтового оборудования, отслужившего 25-летний срок. Кроме того, лифтовое оборудование проходит ежегодное освидетельствование, которое выполняет управляющая компания. Если лифт вышел или может выйти из строя раньше, чем завершился нормативный срок, и это подтверждается экспертным заключением, то его замена включается в краткосрочный план.