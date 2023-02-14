15 минут назад
Производители микроэлектроники просят помощи из-за роста цен на оборудование
Участники рынка ждут господдержки в виде грантов на закупки и "доработки таможенного регулирования", чтобы российские компоненты остались конкурентоспособными.
Стоимость европейского, американского и японского оборудования для производства в России электронных компонентов по итогам прошлого года выросла на 40–50%, - говорят участники рынка. Это может привести к подорожанию конечных устройств, выпускаемых в стране, включая ноутбуки, серверы и системы хранения данных, или к активизации попыток заказа компонентов за рубежом. Производители тестируют китайское оборудование, но не уверены в его качестве. Участники рынка ждут господдержки в виде грантов на закупки и "доработки таможенного регулирования", чтобы российские компоненты остались конкурентоспособными, - пишет "Ъ".
Если государство не поможет отечественным компаниям, то стоимость конечных устройств, выпускаемых в стране, также поднимется, что приведет к оттоку покупателей.
На конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) "Лучшие практики контрактного производства электроники" была представлена презентация, посвященная поставкам в Россию оборудования для выпуска печатных плат. Российские фабрики в основном используют технику американских, европейских и японских компаний, - говорится в документе. В частности, упоминались такие производители, как ASM, REHM, Omron.
Отмечается, что на поставки из недружественных стран приходится 90% оборудования на российских производствах, и сейчас оно требует гораздо больше денег, - заявили источники в отрасли. Если раньше одна производственная линия электронных плат обходилась в 30 миллионов рублей, то в новых условиях приходится отдавать уже не менее 50 миллионов.
Топ-менеджер одного из российских производителей подтвердил, что готовые линии производства из Китая не обеспечивают необходимую точность. По его словам, европейское оборудование доступно только с помощью разбора техники в стране посреднике. Именно этот процесс и делает поставки дороже.
На фоне увеличения расходов отечественным предприятиям нужна господдержка. Если власти сэкономят деньги на помощи производителям, те проиграют параллельному импорту из Китая. Таким образом, отечественное оборудование, от электросчетчиков до серверов, окажется неконкурентоспособным, - отмечают эксперты.