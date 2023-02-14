В России
54 минуты назад
В Соцфонде заявили о сокращении числа пенсионеров в РФ
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А средний размер пенсий в России вырос до 20,7 тысячи рублей.
Количество пенсионеров, состоящих на учете в Социальном фонде России по состоянию на 1 января 2023 года составило 41,78 млн человек, снизившись за год на 0,6% или 232 тысяч человек, после сокращения на 970 тысяч в пандемию. Их пенсии в среднем выросли на 14%, до 20,7 тысяч рублей, - передает РБК со ссылкой на данные Социального фонда.
Социальный фонд России (СФР) был образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. По его данным, по состоянию на 1 января 2023 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России составило 41,78 млн человек, снизившись за год на 232 тыс. человек, или 0,6%.
Сокращение числа пенсионеров замедлилось более чем в четыре раза по сравнению с 2021 годом, когда оно достигло 970 тысяч человек, установив абсолютный антирекорд с начала 1990-х. Речь идет о чисмле пенсионеров, состоящих на учете в СФР: в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и других силовых ведомств.
Количество "гражданских" пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. В 2020 году динамика снижения значительно ускорилась в связи с пандемией COVID-19. В 2021 году вклад избыточной смертности в отток пенсионеров составил около 200 тыс. человек, оценивал на тот момент глава ПФР Андрей Кигим. Как отмечала Счетная палата в заключении на проект бюджета СФР, среднегодовое число пенсионеров в 2022 году должно было составить 42,2 млн и снизиться до 41,9 млн человек к 2025 году.
В прошлом году основной вклад в снижение численности пенсионеров внесли получатели страховой пенсии по старости — их стало меньше на 372,3 тыс. человек. Но за счет того, что среди получателей других категорий выплат (за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсий) спада не наблюдалось, общее количество находящихся на учете СФР россиян снизилось менее значительно.
Особенностью 2022 года стало резкое сокращение работающих пенсионеров. Их количество снизилось за год на 600 тыс. (почти на 7%) и составило 7,9 млн человек. Это минимальное значение с 2004 года, когда их насчитывалось 7,8 млн. Наибольшее снижение произошло в третьем квартале. Параллельно с этим в 2022 году увеличилось количество неработающих пенсионеров: на 369,6 тыс. (1%), до 33,8 млн человек. Это может означать, что часть работающих пенсионеров перешли в статус неработающих.
Власти раскрыли и средний размер пенсии по категориям пенсионеров. Согласно данным СФР, по итогам 2022 года темпы роста выплат превысили инфляцию (11,94%). Так, средняя величина страховой пенсии по старости достигла 20,6 тыс. рублей, увеличившись на 14% относительно прошлогоднего показателя, социальной пенсии — 12,1 тыс. рублей (+18,9%), а выплат по инвалидности — 12,5 тыс. рублей (+13%). Значительно усилился разрыв между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. Если по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 3,5 тыс. руб. в пользу неработающих, то годом позднее — уже почти 5 тыс. рублей. Увеличение разницы было вызвано внеплановой индексацией пенсий неработающих пенсионеров на 10% весной 2022 года. Именно этот фактор спровоцировал увеличение числа неработающих пенсионеров, - утверждают эксперты.
Социальный фонд России (СФР) был образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. По его данным, по состоянию на 1 января 2023 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России составило 41,78 млн человек, снизившись за год на 232 тыс. человек, или 0,6%.
Сокращение числа пенсионеров замедлилось более чем в четыре раза по сравнению с 2021 годом, когда оно достигло 970 тысяч человек, установив абсолютный антирекорд с начала 1990-х. Речь идет о чисмле пенсионеров, состоящих на учете в СФР: в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и других силовых ведомств.
Количество "гражданских" пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. В 2020 году динамика снижения значительно ускорилась в связи с пандемией COVID-19. В 2021 году вклад избыточной смертности в отток пенсионеров составил около 200 тыс. человек, оценивал на тот момент глава ПФР Андрей Кигим. Как отмечала Счетная палата в заключении на проект бюджета СФР, среднегодовое число пенсионеров в 2022 году должно было составить 42,2 млн и снизиться до 41,9 млн человек к 2025 году.
В прошлом году основной вклад в снижение численности пенсионеров внесли получатели страховой пенсии по старости — их стало меньше на 372,3 тыс. человек. Но за счет того, что среди получателей других категорий выплат (за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсий) спада не наблюдалось, общее количество находящихся на учете СФР россиян снизилось менее значительно.
Особенностью 2022 года стало резкое сокращение работающих пенсионеров. Их количество снизилось за год на 600 тыс. (почти на 7%) и составило 7,9 млн человек. Это минимальное значение с 2004 года, когда их насчитывалось 7,8 млн. Наибольшее снижение произошло в третьем квартале. Параллельно с этим в 2022 году увеличилось количество неработающих пенсионеров: на 369,6 тыс. (1%), до 33,8 млн человек. Это может означать, что часть работающих пенсионеров перешли в статус неработающих.
Власти раскрыли и средний размер пенсии по категориям пенсионеров. Согласно данным СФР, по итогам 2022 года темпы роста выплат превысили инфляцию (11,94%). Так, средняя величина страховой пенсии по старости достигла 20,6 тыс. рублей, увеличившись на 14% относительно прошлогоднего показателя, социальной пенсии — 12,1 тыс. рублей (+18,9%), а выплат по инвалидности — 12,5 тыс. рублей (+13%). Значительно усилился разрыв между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров. Если по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 3,5 тыс. руб. в пользу неработающих, то годом позднее — уже почти 5 тыс. рублей. Увеличение разницы было вызвано внеплановой индексацией пенсий неработающих пенсионеров на 10% весной 2022 года. Именно этот фактор спровоцировал увеличение числа неработающих пенсионеров, - утверждают эксперты.
102